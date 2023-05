Ordføreren bryter sine løfter til de eldre

Ikke rart sparekontoen til kommunen vokser når ordføreren og styringspartiene ikke investerer som lovet i sykehjem, omsorgsboliger med mer.

Nils-Oscar Ihlen Pårørende, Stavanger

DEBATT: Ordfører Kari Nessa Nordtun bryter sine løfter om støtte til eldre, syke og trengende. Dette til fordel for gratis bus, båt og tog for byens befolkning.

Hun prøver i realiteten med denne umiddelbare og ensidige gratis-beslutning å kjøpe seg valgstemmer kort tid før kommunevalget. Jeg mener dette er udemokratisk, uverdig og uansvarlig av en ordfører.

Ordføreren hevder at godt politisk arbeid har ført til at kommunens sparekonto har blitt betydelig større de senere år og at hun nå – av godhet – derfor vil gi noe tilbake til byens befolkning. Jeg finner dette svært arrogant, provoserende og ufølsomt overfor byens mange eldre, syke og alle de som trenger kommunal bolighjelp.

Selvsagt øker sparekontoen når ordføreren ikke investerer som lovet; i sykehjem, sosial boligbygging, omsorgsboliger og oppgradering av nedslitte bydelssenter med mer.

Ja, ugresset gror som kjent fortsatt på den store kommunale sykehjems- og omsorgsbolig-tomten på Hundvåg. Og, oppgraderingen av Tjensvoll-senteret kom dessverre ikke til en umiddelbar utførelse – dette var kun et tomt «valgløfte».