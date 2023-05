Med trygge jobber skal landet bygges

DEBATT: Arbeiderpartiet vil bygge landet med arbeidsfolk som er sikret ordnet arbeidsvilkår. Faste stillinger gir den enkelte mer trygghet og samfunnet mer mulighet for verdiskaping.

Arbeiderpartiet vil alltid jobbe for et trygt og seriøst arbeidsliv. Det ville vært en fordel om Høyre ble med på dette.

Frode Berge Fylkesordførerkandidat i Rogaland (Ap)

Hadia Tajik Stortingsrepresentant (Ap)

De nye innleiereglene har skapt stort engasjement i Høyre. Men kritikken deres viser at de verken står på lag med arbeidsfolk, eller hører noe på hva de sier.

1. april trådde de nye innleiereglene i kraft. Disse reglene sikrer at ansatte skal ha trygge og faste stillinger i bedriftene de faktisk jobber i. Det har vært en betydelig vekst i bruken av innleie fra bemanningsforetak de siste tiårene. Tall fra SSB viser at tallet på innleide når man ser på timeverkene i arbeideryrker i bygg og anlegg, har vært opp mot hele 10 prosent. Ser man på enkelte geografiske områder, er andelen enda høyere.

For mange bedrifter vil de nye reglene bety at de må forandre bemanningsstrategien sin. De må være en mer attraktiv arbeidsplass, og rekruttere flere til direkte ansettelser. Det er helt klart. Men det var også poenget med lovendringene. Vi endrer vel ikke lovverket, hvis målet ikke også er å endre atferd.

Klubbleder og tillitsvalgt på Rosenberg Erlend Nygaard sa tidligere i år. «bedriften har brukt innleie som en hvilepute. Det var tenkt til å dekke toppene, men det er det ikke lenger». Da burde varsellampene gå. Hvis innleie ikke brukes for å komme seg over de reelle produksjonstoppene, men som en del av den ordinære bemanningen, burde reglene endres. Derfor gjorde vi noe med det.

Det er heller ikke snakk om et forbud mot innleie slik Høyre prøver å fremstille det. Det går fortsatt an å leie inn fra bemanningsbyråer for å dekke inn vikariater, eller etter avtale med fagforeningene dersom det er mye å gjøre. Det er ingen endringer i mulighetene til å leie inn fra produksjonsbedrifter, noe som er helt vanlig i verftsindustrien. Det som er fjernet er den brede adgangen til å leie inn fra bemanningsbyråer uten nærmere begrunnelse eller forankring. Det er denne adgangen vi er urolige for at kan fortrenge faste ansettelser, slik vi har sett på enkelte arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil alltid jobbe for et trygt og seriøst arbeidsliv. Det ville vært en fordel om Høyre ble med på dette. Særlig nå, når vi er inne i tiåret der mange nye grønne næringer skal etableres i Norge. Den veksten skal skapes av trygge arbeidsfolk med faste stillinger, og ikke bygges på innleie, midlertidighet og deltid.