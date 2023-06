Rørende omsorg for barnehageeiernes profitt

DEBATT: Kristoffer Birkedal og Hayley Anita Henriksens innlegg i Aftenbladet nylig er en tåredryppende historie om den slemme venstresidas kamp mot gode kommersielle barnehager. Som saftige historier flest, blandes overdrivelser, noen utelatelser og et lettvint forhold til virkeligheten.

FrP-duoen hevder at private barnehagers overskudd i gjennomsnitt er på skarve 0,8 prosent. Hvordan kan det da ha seg at barnehageeierne har endt opp som milliardærer?

Pål Asle Pettersen Rødt Stavanger

Fremskrittspartiet skrur opp temperaturen i valgkampen med et heftig forsvar av kommersielle barnehager. Historia begynner i det et tverrpolitisk Norge bretter opp ermene for at alle landets familier skal få barnehageplass, og får i stand et forbilledlig samarbeid mellom offentlige myndigheter og det private næringsliv. Nå vil imidlertid historias skurker, venstresida, legge gode kommersielle barnehager i grus basert på utdaterte ideologiske vrangforestillinger. Det er ei enkel historie de serverer sine velgere. Altfor enkel.

Kjøpte billig, solgte dyrt

Ifølge Birkedal og Henriksen bygger venstresidas fiendtlighet mot kommersielle barnehager på «den store løgnen» – at kommersielle barnehagekjeder kun motiveres av profitt. For dette handler egentlig om kommersielle aktører, ikke ideelle. Påstanden er ifølge FrP-duoen det reneste tøv da private barnehagers overskudd i gjennomsnitt er på skarve 0,8 prosent. Hvordan kan det da ha seg at barnehageeierne har endt opp som milliardærer? Svaret på dette er eiendom, noe duoen nevner i egen tekst, for så å bagatellisere forklaringen.

Barnehageeierne endte altså opp som milliardærer på grunn av eiendomssalg, og oppkjøpsfond eller eiendomsselskaper tjener gode penger på dyre leieavtaler som finansieres av den offentlige støtten.

Da landets politikere fikk hastverk med å oppfylle løftet om full barnehagedekning, kastet kommunene rimelige eiendommer etter private aktører. Eiendommer ble solgt for latterlige beløp som en krone. Barnehageeierne ble altså tilbudt svært gunstige eiendomsavtaler, billige lån for å bygge barnehager, og kapitaltilskudd for å dekke rentekostnader og slitasje på bygg.

Kjedene valgte deretter å skille eiendommene ut i egne virksomheter for til slutt å selge dem med vanvittig fortjeneste, gjerne til oppkjøpsfond. Til slutt ble byggene leid tilbake av de samme kjedene for en dyr pris og med ansvar for alle vedlikeholdskostnader. Barnehageeierne endte altså opp som milliardærer på grunn av eiendomssalg, og oppkjøpsfond eller eiendomsselskaper tjener gode penger på dyre leieavtaler som finansieres av den offentlige støtten. En vinn – vinn situasjon for alle unntatt kommunene. Da er det sannelig ikke rart at driftsoverskuddet er så beskjedent.

Hvem drypper det mest på?

FrP-duoen påstår også at venstresiden forsøker å knekke kommersielle barnehager, gjennom fjerning av den såkalte regnskapsmessige «stordriftsfordelen». Fram til nå har kjedene kunnet levere konsernregnskapet, altså regnskapet for alle barnehagene de eier. De store kjedene eier hundrevis av barnehager, og omsetter for milliarder. Små kommuner har derfor ikke i nærheten av tilstrekkelige ressurser til å føre tilsyn med at det offentlige tilskuddet brukes til barnas beste. De nye reglene gjør imidlertid at den enkelte barnehage må vise hva akkurat den barnehagen har brukt pengene på. Selv den minste kommune kan da oppfylle sin plikt til å føre tilsyn, og innbyggerne får innsyn i hva barnehagen har brukt pengene sine på. Er det «konkurransevridning», eller er det demokratisk og ansvarlig styring?

Duoens skurkehistorie tar altså ei ganske annen retning om man bare graver dypere i virkeligheten, og enden på historia blir at en uforholdsmessig stor del av det offentlige tilskuddet drypper på eierne heller enn barna. Ha det i bakhodet når du trer inn i valglokalet i høst.