Er det sant, Høyre?

«Foreslår virkelig Høyre å kutte i barnetillegget til uføretrygdede», spør Terje Rønnevik.

Terje Rønnevik Stavanger

DEBATT: Høyre beskyldes for å sitte stille i båten. Så langt jeg forstår hva Høyre har foreslått for 2023, har de god grunn til akkurat det. Og hvis mediene hadde hatt like stor oppmerksomhet mot hva Høyre signaliserer gjennom sine forslag som de har når de kritiserer regjeringen og spesielt Ap, spørs det om Høyre hadde svevd like høyt på meningsmålingene.

Men er det sant, det jeg kan lese i ulike dokumenter og artikler? Foreslår Høyre virkelig å ta tilbake 10,2 prosent av feriepenger folk på dagpenger fikk fra Støre-regjeringen? Foreslår de virkelig å kutte i barnetillegget til uføretrygdede? Foreslår de å gjeninnføre karensdager for folk på arbeidsavklaringspenger? Foreslår de å kutte i bevilgningene til tannhelse? Jeg hørte selv nestleder Asheims temmelig nedlatende kommentar i Dagsrevyen om at: «Jeg tror vi har råd til å betale for tannhelsa selv.»

Og andre kuttforslag: Kutte 100 millioner til barnevern? Kutte i overføringene til kommunene og fylkeskommunene? Late som om det bare er byråkrati der, og glemme at det er i kommunene folk lever, bor og bruker offentlige tjenester?

Er det sant at Høyre ikke vil gi noen ekstra strømstøtte? Kutte i kulturbevilgningene? Gjeninnføre det forhatte ABE-kuttet på 0,5 prosent årlig for statlige virksomheter hvor bl.a. FAFO dokumenterer at det kan føre til svekket kvalitet på tjenestene? Det er vi, befolkningen som mottar tjenestene, så det er oss det går ut over i det lange løp.

Jeg hører Høyres politikere snakke om hvor de vil øke innsatsen, og mye av det vil mange være enige i. Såpass tverrpolitiske er vi i Norge. Men hører vi Høyres politikere snakke om hvor de vil hente pengene? Og ser vi mediene belyse konsekvensene av hva Høyre foreslår av kutt? Og hvem det går ut over? Svaret er nei. Men nå er det på tide!