Aksjeloven muliggjør at enkeltpersoner og ulike typer fond tjener penger på aksjer i selskap de ikke trenger å ha noe som helst forhold til, annet enn å tjene penger. Dersom vi skal «redde verden», må fellesskapets ve og vel gå foran enkeltpersoners og investorers ønske om å skape egen formue.

Skal vi lykkes med å realisere nyskapninger som tar tak i de enorme utfordringene og problemene vi står ovenfor, nytter det ikke å finpusse på måten vi driver frem innovasjon i dag. Dagens drivere er ikke nødvendigvis gode drivere for morgendagens næringsutvikling. Vi står midt i en omfattende transformasjon, ikke omstilling, som krever radikale systemendringer. Da må vi endre modeller, regler, lover, programmer, incentiver og kapitalflyt på en slik måte at det skaper rom for nyskapning og næringsutvikling på en ny og fremtidsrettet måte.

Hindrer gode intensjoner

Vi kan starte med å se på hvordan aksjeloven fungerer som en driver for hvilke prosjekter som ser dagens lys – og blir en bremsekloss for prosjekter som dør på grunn av manglende ressurser. Vi har utviklet og forvaltet eierskap og kapitalflyt på en måte som har fostret en innfløkt pengeindustri som inngår i mange beslutningsprosesser og hindrer de gode intensjonene om å fremme nyskapning og innovasjon til det beste for mennesket og kloden.

Så lenge aksjeloven er utformet slik at aksjonærenes fortjeneste har forrang foran ideens potensial og fellesskapets beste, vil vi stå i fare for å miste mange gode prosjekter, simpelthen fordi det tar for lang tid å få tak i nok kapital til å utvikle ideene og få på plass nødvendige samarbeidspartnere som sikrer en bærekraftig utvikling. De «virkemidlene» som skal hjelpe og støtte nyskapning og innovasjon, er ikke satt sammen på en slik måte at det er enkelt å få tilgang på nødvendig og riktig kapital. Og det blir viktig å stille spørsmål om dagens aksjelov virker mot sin hensikt og tapper fellesskapet for viktige ressurser, i stedet for at ressursene brukes til å fremme nyskapning?

Dødbringende, i verste fall

I dag er det et politisk ønske om at eierskap og kapital skal fordeles mellom private aktører og statlige investeringsfond i en etablerings- og utviklingsfase. Det er en god tanke. Problemet er at utvelgelsesprosessene styres av kapitalsterke, private eiere som kan matche den statlige andelen. Da får vi en forfordeling av ressurser som blokkerer andres mulighet til å komme i betraktning. Det er ikke slik at alle som har gode ideer, har egne ressurser eller tilgang på andres penger. Det er en tidkrevende og i verste fall en dødbringende prosess å hente kapital for et enkelt prosjekt, uansett hvor dyktig man er og hvor godt prosjektet er.

Det er kanskje på tide å skrote tanken om at private personer eller ulike fond som kjøper og selger aksjer for å skape en formue, og som kan bestemme hvilke prosjekter som får tilgang på kapital, og som kan skape usikre vekstvilkår, ustabile markeder og børser, tjener oss vel? Skal vi lykkes med å ta vare på fellesskapet og kloden, trenger vi en modell som ikke hindrer eller tar livet av nye prosjekter som kan komme mennesket og kloden til gode.

Alt eierskap og all kapital bør ligge i selskapet. Det vil sikre at pengestrømmen går til ideene, prosjektene, ansatte, næringene og staten, og løse mange av de utfordringene og konfliktene vi ser i dag. I tillegg vil det styre interesse og kompetanse knyttet til ønsket om å utvikle ideene, prosjektene og markedene. Da får «produktet» og dets bærekraftige utvikling (uten subsidier) hovedfokus, ikke avkastning og rikdom til aksjeeiere. Slik vil man hindre at det spekuleres på børsen og at samfunnet tappes for dets felles ressurser. Alt fokus rettes mot å skape og bidrar til at gode prosjekter overlever, samtidig som vi forenkler forvaltning av både selskap og stat, og vi får bedre kontroll med hvem som eier.

Lysning

Et steg i riktig retning er Siva, Selskapet for industrivekst, sitt nye Inkubasjonsprogram for 2023–2032, som instruerer inkubasjonsselskapene, som blant annet er Innovasjon Norge og Validé lokalt, til å være næringsnøytrale og sikre at flere bedrifter får tilgang til inkubatorene. De skal tiltrekke seg investorer og sørge for at bedriftene (ideene) får lettere tilgang til kapital og gode samarbeidspartnere. Samtidig skal de svare på utfordringer og muligheter som ligger i utviklingen av et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv.

Jeg har store forventninger til at de systemiske endringene vil bidra til at vi (jeg) lykkes. Men jeg er litt bekymret for at inkubatorene fortsatt ikke får midler eller frihet nok til å gjennomføre intensjonene som ligger i programmet, og at kravene til opptak i inkubatorene er for rigide.

Det viktigste for en oppfinner er at prosjektet blir realisert og får et trygt og langsiktig eierskap, helst med solide røtter i Norge.

