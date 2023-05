Deler av byens kommuneplan er en ubrukelig floskelsamling

DEBATT: Kommuneplanens samfunnsdel, som med fordel kan omdøpes til floskeldelen, er stuvende full av en merkelig blanding av symbolpolitikk, globalisme og virkelighetsfjernhet.

Stemmer du INP ved valget til høsten, stemmer du på et parti som tar hverdagen til folk på alvor, og som vet at du ikke kan gå til butikken med «grønne spydspisser» og floskler.

Jan Inge Selvik 1. kandidat for Industri- og Næringspartiet (INP) i Stavanger og leder i INP Rogaland

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den bør snarest revideres, for selv om den er bare to år gammel og er ment å vare i 15 år, er den allerede håpløst foreldet. INP krever en ny og realistisk kommuneplan.

2022 minnes vi med krise etter krise som rammet det norske samfunnet. Når kriser inntreffer er det naturlig for mange å vende seg mot kommunen for å få svar på sine mange spørsmål. I kommuneplanens samfunnsdel, der man kunne forvente å finne svar, finner man bare henvisning til de 17 bærekraftsmålene til FN, som liksom skal ligge til grunn for det vi skal jobbe med i Stavanger kommune.

Skulle man følge denne planen, skal altså Stavanger kommune alene utrydde verdens fattigdom, samtidig som vi på toppen av dette utrydder sulten i verden. Og som om ikke det var nok, skal vi sørge for å skape likestilling mellom kjønnene, ha rent vann og sanitærforhold, og ikke minst sørge for ren energi til alle. Dette er noe en ikke trenger nevne i en kommuneplan, det er en selvfølge.

Alt dette mens vi skal være en «grønn spydspiss», og tilsynelatende sørge for bærekraftige byer og lokalsamfunn. På toppen av det hele skal vi altså stoppe klimaendringene.

INP vil at Norge trekker seg fra Paris -avtalen, fordi det bare er snakk om symbolpolitikk. Vår aktivitet i Nordsjøen skal så klart utvikles – ikke avvikles, og vi skal i alle fall ikke elektrifisere installasjonene på kontinentalsokkelen med strøm. Strøm som vi alle vet, blir i dag produsert med norsk gass i Tyskland, for så å eksporteres til Norge til mange ganger prisen, og så sendt ut til Nordsjøen?

Vi må få en ny kommuneplan, med en splitter ny samfunnsdel, som ikke lenger er en samling «grønne floskler». Vi trenger en plan med gjennomtenkte konsekvenser av de vedtakene som gjøres, og der industri og næringsliv i regionen får rammevilkår som gjør at vi kan utvikle et trygt samfunn. Trygt for alle som bor her, for næringslivet vi lever av og for industrien som er helt grunnleggende viktig for oss alle.

Stemmer du INP ved valget til høsten, stemmer du på et parti som tar hverdagen til folk på alvor, og som vet at du ikke kan gå til butikken med «grønne spydspisser» og floskler. Du er avhengig av arbeidsplassen din, og den kan du ikke sikre ved å skrive virkelighetsfjerne planer. Vi trenger en kommuneplan for det virkelige liv.