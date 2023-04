Strømskandale med variasjoner

Øyvind Larsen Ålgård

DEBATT: For en del år siden ble Tauvassdragets elveeigarlag stiftet, der deltok også jeg. Siden er det startet en prosess med formål å på ny få laks og sjøaure opp i vassdraget igjen.

Etter at Tau Mølle ble nedlagt (vanlig drift), er man ikke lenger avhengig av vannkrafta som på 1800-tallet fjernet anadrom fisk som laks og sjøaure i det ca. 22 kilometer lange vassdraget fra Tau til langt inne i Målandsdalen på vei mot Årdal i Ryfylke.

Etter at Tau Mølle stoppet sin vanlige drift, har selskapet Småkraft AS hatt anledning til å produsere litt strøm i sine turbiner ved den gamle mølla, og denne inntjeningen har Småkraft AS hatt anledning til å drive med helt uten konsesjon.

Etter at vi i dette landet har fått «gaven» fra våre politikere med flerdoblede strømpriser, er plutselig salg av norskprodusert strøm den reine «gullgruva» for noen, også nokså små kraftanlegg. Disse «noen» får utrolig nok både produsere og videreforhandle vår livsviktige strøm, og for tilfellet i Tauvassdraget, så har dette opplegget gitt uakseptable forhold.

Dette gjelder særlig for livet under vann i elva mellom Bjørheimsvatnet og Tau sentrum der elva havner i Hidlefjorden.

Småkraft AS kjører så hardt uten konsesjon at i visse tidsrom så er Tauelva fullstendig tørr – som den er akkurat i dag 17. april! I tillegg regulerer Småkraft med NVEs velsignelse så kraftig at Bjørheimsvatnets nivå varierer nærmere meteren opp og ned.

Akkurat nå har Småkraft AS brukt opp sin fulle produksjon, og stemmen ved «Monane» er helt stengt, og elva tørr mens man venter på ny fylling av Bjørheimsvatnet.

På toppen av dette har så Småkraft blitt gitt tillatelse til å fortsette sin fulle utnyttelse uten konsesjon der NVE/myndighetene har for få uker siden forlenget søknadsfrist for konsesjon til i oktober i år!

Vår norske strømskandale er velkjent sjøl om både regjering og de aller fleste unngår kritiske innspill som dette.