Skjenkekontrollen må ikke gi seg med vinflaske-lysestakene!

DEBATT: En pub som bruker vinflasker som lysestaker, fortjener refs og prikk. Skjenkekontrollen har mange slike fordekte forsøk på alkoholreklame å slå hardt ned på fremover, slik at folk ikke fristes til fyll og fanteri.

Nå må det slås hardt ned på all snikreklame for alkohol. Både logoer, salg av stetteglass og blomster bør få restriksjoner.

Rolf Schreiner Stavanger

Vi kan begynne med logoene til bryggeriene. Logoene og navnene på ølsortene er alkoholreklame, og slike logoer skal ikke være synlige på byens puber – verken på skilt, plakater, flasker, glass, ølbrikker, servietter, fyrstikkesker, dopapir eller lignende – da dette kan oppfattes som en direkte oppfordring til konsum av øl. Og det er ikke det byens puber er laget for.

Puben – fra engelsk, public house – skal være et samlingssted, et fristed for munter konversasjon og lystelig samvær der servering av kaffe og mineralvann sannsynligvis vil dekke de fleste behov.

Stetteglass bør dekkes til

Brødrene Pedersen bør fjerne alle glass fra utstillingsvinduene sine. Glass kan friste til konsum av alkoholholdige drikker i hjemmet. Brødrene Pedersen gjøres spesielt oppmerksom på at glass med stett skal dekkes over med en presenning to timer før stengetid hver dag.

Blomsterbutikkene i Stavanger bør ikke ha lov til å ha blomster stående fremme. Fristende blomster kan føre til impulskjøp og en romantisk overrekkelse av blomster til den man har kjær – og før man vet ordet av det, er begge to hjertelig på vei inn i en pub eller restaurant for å konsumere alkoholholdig drikke, og det var ikke derfor Gud skapte blomstene.

Byens sykkelbutikker må ikke ha sykler stående på utstilling. Vi har en promillegrense for bruk av motorkjøretøy i dette landet – og takk for det – men denne lovregelen er jo egentlig en direkte oppfordring til å hive seg på sykkelen og rase av gårde til nærmeste pub eller restaurant. Får vi ned sykkelsalget, vil alkoholkonsumet synke betraktelig.

Pølser kan friste til øl

Optikerne i Stavanger får ikke ha briller og kontaktlinser i sine vindusutstillinger. Fra et alkoholpolitisk synspunkt er bedre syn en styggedom. Nytt, klart syn vil utvilsomt føre til et raskt besøk på puben for å sjekke hvilken ølsort som er den reneste og klareste.

Pølsebussen på Torvet får ikke lenger selge pølser. Hva man har lyst å skylle pølsen ned med, sier seg selv – når det er mindre enn 100 meter til pubene som står vegg-i-vegg utover kaien. Det er som vi hører ølkranene løper løpsk for hver eneste pølse som selges.

På pubenes menyer må de fjerne begrepene: Øl fra Carlsberg, Heineken, Hansa, Lervig etc. og erstatte dette med: Vann, gjær, malt og humle fra Danmark, fra Nederland, fra Bergen, fra Stavanger etc.

Skjenkekontrollen i Stavanger bør vurdere å gjeninnføre Skjenkeringen – altså området hvor det er lovlig å opprette nye steder med alkoholservering. Den nye Skjenkeringen vil i så fall omfatte rundkjøringen innerst i Vågen.