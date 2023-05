Kommunedelplan for sentrum må oppdateres

DEBATT: Planer på kommuneplannivå skal vurderes hvert fjerde år. Vi anmoder om at kommunedelplan for sentrum oppdateres i forhold til dagens miljøkrav.

Det er ikke forsvarlig å forvandle fullt brukbare bygg til problemavfall, for så å bygge nytt. Her det gamle politikammeret i Stavanger.

Nils Jacobsen Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Per Th. Grimnes Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

«Tiden for å kaste ressurser i stedet for å gjenbruke dem, er forbi.» Det skriver medlem av Stortingets energi- og miljøkomité Linda Monsen Merkesdal (Ap) i Rogalands Avis, 11.01. i år. I Stavanger er dessverre praksis en helt annen. Vi river godt brukbare bygg, for så å bygge nye.

«Bærekraftsbegrepet er for lengst flettet inn i arbeidet med bygningsvern. Det er summen av god arkitektur, sjeldenhet, tilstand og brukbarhet som må vektlegges».

Det skriver byantikvaren i saksframlegget til førstegangsbehandling av Plan 2774 for politikammertomten.

Videre leser vi:

«Bygget er tegnet av Retzius og Bjoland, dyktige arkitekter som satte Stavanger på norgeskartet. Det er ikke bærekraftig å rive en solid, moderne bygning som politikammeret, for så å bygge nytt i noenlunde samme størrelsesorden. Miljøbelastningen blir maksimal og rimer særs dårlig med Stavanger bystyres vedtak om 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Derfor: La politikammeret/Metropolis stå som forbilde for de unge mennesker som skal forvalte byen etter oss».

Det er per i dag en stigende misnøye med byutviklingen slik den praktiseres i Stavanger sentrum. Monsterbygget «K8» reiser seg der hvor Misjonskirken lå. Parallelt forberedes riving av politikammeret, og nå også St. Franciskus hospital. Dette er i tråd med Sentrumsplanen, en kommunedelplan som åpenbart er moden for justeringer.

Oppropet «Ikke riv politikammeret» er per i dag signert av flere en ett tusen siddiser.

Ny kunnskap

Planarbeidet startet for mer enn 12 år siden. Etter det er mye ny kunnskap kommet til, ikke minst om vår tids klimautfordringer og hva som trengs for å takle dem.

«Det er ikke selvsagt at et ja til riving av bygg for 4–5 år siden, vil være et ja til riving i dag. I Frankrike jobbes det med en ny lov som vil forby riving og nybygg, når det gir større CO₂-utslipp enn rehabilitering og ombruk». Mellom annet dette formidlet Ellen de Vibe, (mangeårig byplansjef i Oslo) da hun deltok på Arkitektforeningens møte om Nytorget, 30.03 i år.

Vi har fulgt planutviklingen ved Nytorget siden politikammer-tomten var et hett alternativ som tomt for nytt tinghus. Siden er tomten omsatt med forventninger om å rive eksisterende bygningsmasse, til fordel for nybygg. Det er en sterk folkelig opinion mot dette. Oppropet «Ikke riv politikammeret» er per i dag signert av flere en ett tusen siddiser.

Skygge og turbulens

Vi står nå overfor nok en utfordring, planer om høyhus på St. Franciskus-tomten. Det vernede katolske hospitalet, et karakteristisk funkisbygg tegnet av Gustav Helland, må da rives. Et høyhus her vil forårsake skygge og turbulens og redusere verdien av tilliggende boliger og uterom. En spontan motaksjon har resultert i vel 500 underskrifter som allerede er levert kommunen.

Det er ikke forsvarlig å forvandle fullt brukbare bygg til problemavfall, for så å bygge nytt. Vi vil gjøre vårt for at kunnskap som dette blir tema i den forestående valgkampen. Byen må ikke forvaltes etter utdaterte planer. Omforente klimamål må tas på høyeste alvor og prege våre disposisjoner.