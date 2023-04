Vi må våge å skape annerledes jobber

«Vi må skape nye og annerledes jobber som er tilpasset dagens utenforskap», skriver Trond Furenes Ingebretsen. Her fra Allservice i Auglendsdalen på Åsen.

Trond Furenes Ingebretsen Daglig leder Attende AS

Norge har nå over 3.000.000 jobber, og det skapes stadig nye. Faktisk har aldri så mange vært i arbeid som nå, og bare det siste året er det skapt nesten 200.000 nye jobber. Nær en tredjedel av disse fylles av unge. Dette er fantastisk bra!

Samtidig er det en stor gruppe unge som ikke deltar i arbeidslivet. Det er 22.000 unge uføre – en dobling bare de siste ti årene. Det er 44.000 unge med nedsatt arbeidsevne. Det er 100.000 som verken er i jobb eller utdanning, som også Aftenbladet poengterer i sin leder 14. april.

For den enkelte ungdom så handler det om selvfølelse og egenverdi, men også om personlig økonomi og kontroll på egen fremtid.

Samfunnsøkonomisk utgjør det naturligvis en stor forskjell om man er i jobb og betaler skatt, eller er uten jobb og mottar trygdeytelser. De indirekte konsekvensene er enda mer kostbare: Står man uten jobb er det mer sannsynlig at man utvikler ulike helseproblemer, det er kortere vei til psykiske lidelser, rusproblemer og lavere livskvalitet. Selv forventet levealder er lavere for de uten jobb eller med lav inntekt.

For den enkelte ungdom så handler det om selvfølelse og egenverdi, men også om personlig økonomi og kontroll på egen fremtid. Det er mange grunner, på mikro- og makronivå, til å jobbe for å få med oss alle i dette arbeidslivet.

Men vi snakker om «ordinært arbeidsliv», og tar det som en selvfølge at alle kan jobbe 40-timers arbeidsuker. Hvorfor gjør vi det?

Er det egentlig for alle?

Jeg tror ikke det. Arbeidslivet er ikke one size fits all.

Flere gode dager

Veldig mange av de som står utenfor, også uføre, har en arbeidsevne. Ikke fulltid, og ikke alltid, men mange har enkelte dager de kunne ha jobbet. Dersom noen friskere dager kan gi muligheter for jobb, kan det føre til flere gode dager, og tilgang til fellesskap, mestring, lønn og alt det positive arbeidsmarkedet tilbyr.

Det sosiale presset den enkelte opplever kan være uoverkommelig. Ingen når opp til idealene, selv ikke de som fremstår som selve idealene, men veldig mange tror at alle andre er der. Vi som har levd en stund vet jo at det ikke er slik. På ekte.

I ulike forum leser jeg kommentarer som «de må jo klare å komme seg på jobb» eller «i min ungdom så var aldri dette noe problem». Men problemene den enkelte opplever i 2023 kan på ingen måte sammenliknes med de problemene man hadde på 60-, 70- eller 80-tallet. Det var en annen tid, og både helsevesen, trygdeytelser, arbeidsmarkedstiltak og arbeidslivet må stadig tilpasse seg.

Tilpasset dagens utenforskap

Vi må skape nye og annerledes jobber som er tilpasset dagens utenforskap. Jobber som kan utføres på deltid. Jobber som kan utføres hjemmefra. Jobber som kan utføres av team, av arbeidslag, selv om en eller to uteblir. Hvorfor kan ikke to personer dele på en stilling? På finn.no er det over 250 ledige stillinger som regnskapsfører, men kun ni som åpner for deltid.

I arbeidsinkluderingsbedriftene Attende og Allservice i Stavanger er det om lag 300 ansatte og deltakere i ulike tiltak gjennom Nav. Vi får ukentlig telefoner fra bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell, og bidra til et mer bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.

Rogaland Brann- og Redningstjeneste outsourcet kantinedrift til oss, og bidrar til å skape verdifull arbeidstrening og mestring i hverdagen.

Easee har satt ut mye pakking og logistikk til oss, fordi de ønsker å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. For IVAR rydder vi uteområder, og til Scandic leverer vi oppskåret frukt og grønnsaker. Hekkan Burger serverer kvalitetssikret, håndlaget og kortreist pommes frites, og bidrar til at et tjuetalls ansatte har en givende kjøkkenjobb å gå til.

Ikke alle jobber fulltid, verken ordinært ansatte eller tiltaksansatte. Mange har behov for litt ekstra tilrettelegging. Attende er ISO9001-sertifisert, og går ikke på akkord med kvalitet i leveransene, men virksomheter som vår har spisskompetanse på veiledning og tilrettelegging.

Lønnsomt

Det at sosial bærekraft står høyere på dagsordenen i ulike bedrifter er spennende. Enkelte ansetter selv via ulike tiltak i Nav, andre bruker lokale arbeidsmarkedsbedrifter eller samarbeider med kommunen. Dette er en god utvikling, og kan frigjør arbeidskapasitet blant øvrige ansatte.

Det kan rett og slett være lønnsomt å skape annerledes jobber! Hva kan dere gjøre annerledes?