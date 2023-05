Vi trenger flere helsekrefter – ikke færre, Kristjánsson!

DEBATT: Rødts Mímir Kristjánsson uttaler til Aftenbladet 8. mai at han ønsker å forby offentlig ansatte leger å jobbe i det private. Det er oppsiktsvekkende at Rødt vil gi en arbeidsgiver større makt over sine ansatte.

«Utfordringen er at sosialistiske krefter bruker enhver anledning til å sette ideologi foran pasientene, og stadig redusere behandlingsmulighetene i det private», skriver Kristoffer Sivertsen.

Kristoffer Sivertsen 2. kandidat for Stavanger Frp

Det leder oss over til Rødts vanlige heksejakt mot private aktører og ønske om lengre sykehuskøer.

Frp ønsker mer valgfrihet i helsetjenestene, og at pasientenes skal stå i fokus – ikke ideologi. Derfor trenger vi flere behandlingstilbud som kan være med å tilby behandlinger når pasientene trenger det, ikke når systemets kapasitet tillater det. Det er også staten som må ta regningen for innbyggernes behandling – også hos private behandlere.

I Norge er helsepersonell i stor grad begrenset til det offentlige i en eller annen form som arbeidsgiver. Det gir leger, sykepleiere og annet helsepersonell liten valgmulighet i hvor de kan jobbe. Heldigvis er det noen få private muligheter, hvor helsepersonell kan jobbe i en større eller mindre stillingsprosent. Helsepersonell må også få eie sitt eget yrke og utdanning – ikke politikerne.

Fordelen med de private behandlingstilbudene er at de bidrar med å styrke kapasiteten til det norske helsevesenet og ta unna flere operasjoner, samt frigi kapasitet i de offentlige sykehusene. Utfordringen er at sosialistiske krefter bruker enhver anledning til å sette ideologi foran pasientene, og stadig redusere behandlingsmulighetene i det private. Sjeldent har styringen av det norske helsevesenet vært så svak som i dag.

Rødts forslag bidrar til å gi det offentlige som arbeidsgiver enda mer makt, og representerer et delvis yrkesforbud – særlig for leger og sykepleiere med spesialisering. En arbeidsgiver som allerede pålegger sine ansatte vakter på nærmere et døgn eller 60 timers uke, trenger ikke mer makt over de ansatte.

Dersom Rødt ønsker å forby ekstrajobber, styreverv, reklameoppdrag og lignende, bør en først se seg selv i speilet. Et like strengt forbud finnes ikke for stortingspolitikere. Skal Rødt virkelig gi politikere bedre ordninger enn helsepersonell?

At flere helsepersonell trenger et pusterom og muligheten for å kunne jobbe et annet sted hvor ikke kø- og kutt i behandlingstilbud og hyppighet preger hverdagen, forstår jeg godt. Selvfølgelig skal vi ha et best mulig helsevesen, men løsningen er ikke å gjøre arbeidsvilkårene til de ansatte dårligere for å få flere folk, slik Kristjánsson vil. Løsningen er å styrke hele det norske helsevesenet og bruke alle krefter til å utdanne, rekruttere og beholde flere folk.