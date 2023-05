Nei, Jonas – skjerp deg!

DEBATT: For en 62-årig statsminister på defensiven nytter det ikke å uttrykke seg som en AUF-er om man skal framstå som troverdig blant sine velgere.

«Skal du tale til folket, må du uttrykke deg slik at så mange som mulig får sympati for deg», skriver Øyvind Sirevaag.

Øyvind Sirevaag Stavanger

Når han ikke engang kan være seg selv rent språklig, men må ty til billige poenger som ved å vulgarisere sitt opprinnelige fisefine osloske med udannet språk, undrer jeg meg på om den gode Jonas er like kjerneløs som Peer Gynt i sin avkledning av løken.

Å være en populær politiker krever at man har klart å oppnå tillit hos folk gjennom sine holdninger, sin framtoning og sitt vesen. Det kalles etos hos de gamle grekere. Man stoler på den som taler, man tror på at han vil folkets beste.

Men etos kan rives ned med et pennestrøk – eller her – med en flåsete uttrykksmåte. Skal du tale til folket, må du uttrykke deg slik at så mange som mulig får sympati for deg. Også din ukjente tante på Lista. Og ikke la en overentusiastisk spinndoktor få lure inn kjønnsbeskrivende, ungdommelig språk, som nok kan passe i en AUF-leir, men ikke der hele folket – fra barn til pensjonister – skal føle man snakker til dem.

«Kødd» er opprinnelig et skjellsord og betyr det slappe, hengende mannslem med tilbehør. Hvis Jonas vil at vi skal få slike assosiasjoner når han snakker om at vi ikke skal røre «arbeidslinja», tror jeg han er på feil spor. Blir «Maskorama» neste arena? Eller finner du tilbake til deg selv?