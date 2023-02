Mindre tidsklemme, mer klemmetid!

DEBATT: Må livet som småbarnsforeldre være så hektisk som det er i dag? Kan noe gjøres politisk? Kan politikken legge noen rammer for et enklere hverdagsliv for barnefamiliene?

MDG vil ta grep for å gjøre livene til småbarnsfamiliene mindre hektiske.

Ingvild Sørensen Nestleder Utvalg for Oppvekst og Utdanning, Stavanger (MDG)

Aftenbladet publiserte i helgen en artikkel om det hektiske og stressende småbarnslivet med så mange krav og forventninger at det rett og slett sliter ut foreldre. Jeg har selv bare ett barn i småskolealder, men nikket gjenkjennende. Å være forelder i dag er krevende, og jeg er glad for artikkelen som synliggjør dette.

I artikkelen sier trebarnsmoren Cecilie at hun ønsker kortere arbeidsdager for å få tiden til å strekke til. Ja takk, sier vi i Miljøpartiet De Grønne! Vi har lenge vært opptatt av dette. Det er blant annet derfor vi har bedt om et forsøksprosjekt med sekstimersdag i Stavanger. Vi ønsker å redusere normalarbeidstiden, og vi har nasjonalt programfestet en ekstra ferieuke for foreldre med barn under 12 år, samt lengre foreldrepermisjon for de som ønsker det.

I MDG er vi opptatt av kortreiste hverdagsliv – det innebærer for eksempel at alle skal ha tilbud om barnehageplass der man bor, slik at man ikke skal måtte bruke masse tid på transport. Vi ønsker også forsøk med leksefrie skoler, slik at familiene selv kan velge hva de vil bruke ettermiddagene til. Ved å kutte kostnader på SFO gjør vi at flere kan benytte seg av tilbudet for å få hverdagene til å gå opp.

Vi tror at et samfunn der vi har tid til hverandre er noe av løsningen på mange av utfordringene samfunnet står overfor. Vi tror at det er bra for klima og miljø, for vår psykiske helse, for familien og for storsamfunnet.

Å legge til rette for gode familieliv handler om noe langt mer enn den enkelte families hverdag. For hvis vi skal ha nok arbeidstakere i fremtiden, må vi sørge for at dagens voksne faktisk ønsker å få barn. Da må vi legge til rette for gode familieliv i dag. Og gi familiene mindre tidsklemme og mer klemmetid.