La oss foreldre snakke opp yrkesfag rundt middagsbordet!

DEBATT: Akkurat nå sitter tiendeklassinger rundt om i fylket og tenker på hva de skal bli når de blir store. Vi mammaer og pappaer har mer innflytelse enn vi tror.

Britt Synnøve Markhus er rørlegger. Nylig fortalte hun om fordelene med yrkesfag i Aftenbladet. NHO-direktør Tone Grindland heier også på yrkesfag i dette innlegget.

Tone Grindland Tenåringsmor og regiondirektør i NHO Rogaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har kjent på følelsen så mange ganger. At jeg snakker i vei til ungene om det ene og det andre, og egentlig maser for døve ører. For ungene hører jo mindre og mindre på «na mor», jo eldre de blir. Vanskeligst er det kanskje med tenåringene. Og godt er egentlig det, for de skal jo bli selvstendige og i stand til å ta sine egne valg.

Selv om det kan føles litt irriterende og frustrerende å mase uten å bli hørt, så får nok ungdommene med seg mer enn vi foreldre tror. Særlig når de store valgene i livene skal tas, som for eksempel hva de skal bli når de blir voksne. Vi skal ikke ta valgene for dem, men holdningene våre smitter – det er det ingen tvil om.

Viktige søknadsfrister

I dag tenker tenåringer rundt om i fylket på hvilket yrkes- og skolevalg de skal gjøre. Søknadsfristen til videregående skole er nemlig 1. mars. Og 15. april for høyere utdanning. Skal jeg bli elektriker? Skal jeg ta studiespesialiserende og gå videre på universitetet? Kan jeg kombinere det? Hva om jeg vil jobbe med noe innen klima, hvilken vei velger jeg da? Eller om jeg er skolelei og vil raskt ut i en godt betalt jobb, hva er da best å velge?

Valgene og mulighetene er mange – og viktige. Både for den enkelte, og for samfunnet vårt. I NHO har vi nå spurt medlemsbedriftene våre, over hele landet og i Rogaland, om hva de trenger i framtiden.

Og svarene er tydelige: Bedriftene får ikke tak i nok folk. De har et skrikende behov for mer og ny kompetanse. Det betyr, for alle som er unge i dag, at mulighetene for en god og spennende jobb er store – om du fullfører utdanningen.

Bedriftene sier også at de har spesielt stort behov for unge som utdanner seg innen yrkesfag. Hele 61 prosent av bedriftene trenger flere folk med yrkesfag. Etterfulgt av fagskoleutdannede (53 prosent), bachelor (44 prosent) og master (35 prosent).

Yrkesfag gir et hav av muligheter

Vi foreldre har en viktig oppgave, sammen med rådgiverne på skolene. Når vi sitter rundt middagsbordet, eller i bilen, og snakker med ungene våre om hva de skal bli når de blir store, så må vi vise mulighetene som ligger i å velge yrkesfag. En gjenganger blant mange ungdommer, også her i fylket, er at de blir frarådet å søke seg til yrkesfag. Både av sine rådgivere på ungdomsskolen, men også av foreldre og familie.

«Du har for gode karakterer til å søke yrkesfag. Du bør velge studiespesialiserende og gå videre på universitet.» Noen husker kanskje historien til Alexander Kiflom, som ble fortalt i Aftenbladet? Alexander hadde toppkarakterer fra ungdomsskolen og i tillegg en far som er professor. Alexander kunne velge og vrake i skoler, han ble oppfordret til å velge studiespesialiserende. Han valgte å gå for elektro, og har aldri angret på det.

– Mange tror at yrkesfag gir færre muligheter, men det gir jo et hav av muligheter, bare innenfor elektrofaget. I tillegg kan jeg studere videre, sier Kiflom.

Aftenbladet har også fortalt om rørlegger Britt Synnøve Markhus (24) som har utdannet seg til å bli rørlegger. – Man kan begynne å tjene penger tidlig. Det er en av hovedfordelene med yrkesfag. Nå eier jeg min egen leilighet, forteller hun.

Både Kiflom og Markhus har gode og viktige poenger, som spesielt vi foreldre må huske på. Ingen dører lukker seg nemlig om du velger yrkesfag. Du kan komme deg raskt ut i en god jobb – eller du kan studere videre om du vil det.

Snakk opp yrkesfag!

Yrkesfag gir mulighet til å utdanne deg videre, du kan ta mesterbrev, gå på fagskole, eller søke studier ved høyskoler og universitet (y-veien). Ikke minst ser vi at mange av NHO sine medlemsbedrifter foretrekker ingeniører som først har et fag- eller svennebrev. Velger du håndverksfag eller tekniske fag/ingeniørfag, står bedriftene i kø for å møte deg.

Det norske samfunnet og arbeidslivet skal gjennom store omstillinger de neste årene, for eksempel innen digitalisering og grønn omstilling. Denne omstillingen vil vi ikke klare uten at vi har kompetente arbeidstakere som har fått seg en god utdanning. De yrkene flest bedrifter antar de får mer behov for som følge av grønn omstilling, er ingeniører, elektrikere, elektronikere, realister, sivilingeniører og IKT-teknikere.

Mulighetene innen yrkesfag er mange og store. Og samtalen rundt middagsbordet betyr faktisk noe. Derfor, kjære medforeldre: Snakk med ungene dine om hva de skal bli når de voksne – selv om de kanskje virker litt uengasjerte. Du har mer innflytelse enn du tror. Og snakk opp yrkesfag!