GJESTEKOMMENTAR: I Stavanger gir bare Arbeiderpartiet og Høyre velgerne reell innflytelse på hvem som får plass i kommunestyret etter valget.

Velgerne i Stavanger får nesten ingen innflytelse på hvem som får plass i kommunestyret etter høstens valg.

I høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg skal vi ikke bare velge partier. I prinsippet har vi også stor innflytelse på hvilke personer som blir valgt inn. Hvem det blir kan være avgjørende for hvordan Stavanger skal styres.

Partiene bestemmer selv hvem som skal stå på deres valglister. Vi vanlige velgere kan bare stemme på personer som står på disse listene. Allerede her har partiene innsnevret valget for oss. Alle partier i Stavanger har benyttet seg av muligheten til ytterligere å innskrenke velgernes makt ved at de har forhåndskumulert kandidater, og dermed fortalt at disse kandidatene er viktigere enn de andre. Kumulering betyr at for hver stemme et parti får, så får de kumulerte kandidatene 25 prosent ekstra personstemmer mer enn de andre kandidatene.

Personer avgjør

For fire år siden gjorde FNB et brakvalg i Stavanger, med over ni prosent av stemmene. Disse kunne alene avgjøre hvem som ble ordfører i Stavanger, og de valgte dagens ordfører, Kari Nessa Nordtun (Ap). Hadde toppkandidaten vært en annen enn Frode Myrhol, kunne partiet fort sikret Høyres John Peter Hernes ordførerjobben i denne perioden.

I Sp var det i mange år Bjarne Kvadsheim som styrte partiet i Stavanger, og ved hvert valg valgte han et samarbeid med Høyre. Ved valget sist ble Dagny Sunnanå Hausken partiets toppkandidat, og hun står godt plantet på venstresiden i partiet. Dette skiftet av mannskap påvirket at Sp lente seg mot venstresiden og endte opp med å få varaordfører-posisjonen.

Samarbeidsmulighetene i lokalpolitikken avhenger både av kandidatenes personlige synspunkter og personkjemi dem imellom. Det er tydelig at ordfører Kari Nessa Nordtuns gode personkjemi med SVs Eirik Faret Sakariassen har bidratt til at SV går til valg med henne som ordførerkandidat.

At Høyres Sissel Knutsen Hegdal har bygget opp et tillitsforhold til Venstres Mette Vabø, KrFs Henrik Halleland og Frp’s Leif Arne Moi Nilsen, betyr at hennes sjanser for å få støtte fra disse partiene er mye høyere enn om kjemien ikke var til stede.

Folket velger personene?

Det ser altså ut til at samtlige partier benytter seg av muligheten til å prøve å styre hvem som blir valgt inn i kommunestyret. Alle partier, med unntak av Frp og Folkets parti FNB, er ferdige med sine lister og har valgt å prioritere noen kandidater fremfor andre.

Jo flere kumulerte et parti har, jo mindre sjanse er det for de «vanlige» kandidatene å bli valgt inn i kommunestyret.

MDG har kumulert hele sju personer, noe som vil si at kun tre av de kumulerte har sjanse til å komme inn, skulle målingene bli valgresultatet. Av de som ikke er kumulert, er det ingen som har sjanse til å bli valgt inn. Det betyr at uansett hvor mye de står på i valgkampen, mobiliserer av stemmer og jobber for å bli valgt, så har de ingen sjanse til fast plass i kommunestyret.

Rødt har forhåndskumulert seks kandidater, altså to mer enn de ligger an til å få plasser i kommunestyret. Her vil det heller ikke lønne seg for den enkelte ukumulerte kandidat å stå på i valgkampen dersom målet er å bli valgt.

SV snuser på fire plasser i kommunestyret og har valg å forhåndskumulere hele seks personer. Heller ikke her har de menige listekandidatene noe håp om å kunne bli faste medlemmer av kommunestyret.

I Senterpartiet kan man risikere at dagens varaordfører ikke får plass i det neste kommunestyret. De har nemlig kumulert tre kandidater og ligger an til å få inn én til to representanter. Får de inn bare én, og det blir Kvadsheim, er varaordføreren ute av Stavanger-politikken. Det kan også få betydning for hvem Sp samarbeider med, i og med at Kvadsheim har lang erfaring med å samarbeide med Høyre.

Frp har foreslått å kumulere seks personer og ligger an til å få inn sju representanter.

Ap har kun kumulert to personer, noe som gjør at samtlige av Aps listekandidater har en god sjanse til å kjempe seg til en av de rundt 13 plassene de får i kommunestyret.

Høyre, som ligger an til å få inn 21 representanter, har kumulert seks personer, så her er det 15 «ledige» plasser.

Venstre ligger an til å få inn fire representanter, og har kumulert tre kandidater, så her er det en plass velgerne kan påvirke.

Partiene vil bestemme selv

Konklusjonen på disse nominasjonene er at velgernes mulighet til å påvirke hvem som blir valgt inn i kommunestyret, er svært liten, med unntak for velgerne til Ap og Høyre. Partiene har bestemt at noen er viktigere å få inn enn andre, og vil helst ikke at velgerne blander seg inn i hvem som skal sitte i kommunestyret.

Jeg tror dette svekker interessen for valget, jeg tror det reduserer viljen hos den enkelte kandidaten til å stå på litt ekstra i valgkampen, og jeg tror det i lengden er usunt for demokratiet. Det viser en grunnleggende mistillit til velgerne og smaker av en holdning om at partiene vet best. Og det stiller ikke de «menige» listekandidatene i et spesielt godt lys når noen er likere enn andre.