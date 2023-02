Ensomme eldre havner i en blindsone

DEBATT: Stavanger Røde Kors er bekymret over at stadig flere ensomme eldre havner i en blindsone, uten sykehjemsplass, uten tilstrekkelig hjelp i hjemmet og uten et tilstrekkelig nettverk. Dette fører til at mange eldre sliter med isolasjon og ensomhet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har de aller fleste en nær fortrolig venn og minst to personer de kan be om hjelp dersom de får personlige problemer. Eldre og enslige mangler dette oftere enn andre grupper.

Cathrine Savic Eikeland Leder av Stavanger Røde Kors Omsorg

Birgitte Nordnes Rådgiver Stavanger Røde Kors

Vi vet, fordi våre mer enn 100 frivillige besøksvenner møter dem. Og fordi vi registrerer at stadig flere ønsker, og har behov for, en besøksvenn. Dette skjer på tross av en forsterket satsing på sykehjemsplasser og hjemmebaserte tjenester i kommunal regi.

Når flere eldre skal klare seg hjemme lenger, så kan dette være en krevende utfordring for den enkelte. Og selv om man tildeles sykehjemsplass er det ingen automatikk i at en plass venter. Mange havner i kø.

Ikke alle har noen

Når man blir betraktet som for frisk til å få tilstrekkelig hjelp av det offentlige og samtidig er for dårlig til å benytte seg av åpne tilbud, da er besøk av et annet menneske – som har tid – den beste medisin. Besøkstjenesten i Røde Kors jobber for ensomhetslindring blant eldre og for at eldre skal føle at tilværelsen har mening og innhold livet ut. De vi møter er eldre som ofte er isolert i egne hjem og som sjelden kommer ut på egen hånd. For å bøte på dette møter vi dem en-til-en, og vi arrangerer turer og arrangementer der besøksvennene er med.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har de aller fleste en nær fortrolig venn og minst to personer de kan be om hjelp dersom de får personlige problemer. Eldre og enslige mangler dette oftere enn andre grupper. Stadig flere bor alene. Vi vet at eldre over 75 år er spesielt risikoutsatte for ensomhet. Vi vet også at eldre som lever alene og er sosialt isolerte, spesielt om de har funksjonsnedsettelse eller kognitiv svikt, har økt risiko for sykdom, skade og død. Vi skal også huske at ensomhet hos eldre ofte har årsak i sosiale ulikheter i helse og levekår.

Besøksvenner er svært viktige

Stavanger Røde Kors vet at Stavanger kommune arbeider kontinuerlig for å styrke eldreomsorgen. Vi ønsker å bidra til å gjøre gode tiltak bedre, blant annet ved økt satsing for å eliminere blindsonene. Her spiller våre besøksvenner en nøkkelrolle. Stavanger Røde Kors ber om at innsatsen mot ensomhet blant eldre forsterkes. Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med sykehjemmene og andre institusjoner for eldre, samtidig som vi ønsker å øke innsatsen for å kunne tilby flere besøksvenner i private hjem.

Vi er hele tida klar til å tilpasse tilbudet til de behov som finnes.

Stavanger Røde Kors er klar til å stille opp, men da trenger vi hjelp for å tilrettelegge tjenesten på en forsvarlig måte – både når det gjelder kompetanseprogrammer, videreutvikling og etablering av sosiale tilbud for å bøte på ensomheten. Ensomhet er en stor utfordring for de som havner i blindsonen. Mye kan imidlertid gjøres, og oppskriften kalles «mennesker trenger mennesker».