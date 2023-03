Finka er ikke et annenrangs kjøttprodukt som mange tror

MAT: Den 23. februar hadde Terje Torkelsen et innlegg i Aftenbladet med tittelen «På tide å ta fram Finka igjen!» Jeg kan ikke være mer enig.

Finka er langt bedre enn sitt rykte, mener innsenderen.

Lars Sivertsen Stavanger

Debatt

Som Torkelsen skriver, er produktet billig, næringsrikt og smaker fantastisk godt. Finka er ikke et annenrangs kjøttprodukt som mange tror, og det er svært beklagelig at denne tradisjonsrike maten synes å være på vei ut.

De fleste land i Nord-Europa har egne populære tradisjonsretter basert på innmat. På Island heter det slatur, i Sverige pølsa og i Skottland heter det haggis.

Skottene har faktisk klart å gjøre dette til sin nasjonalrett. Hvorfor er finka på vikende front? Det er flere grunner til det. Før solgte alle finka, men denne tradisjonsrike maten er blitt sviktet av våre lokale slaktere.

Gabbas lager finka

Til og med ærverdige slakter Idsøe har sluttet å lage denne tradisjonsrike retten. En rask reasearch viser at det er kun Gabbas som fremdeles lager finka her lokalt – og av beste kvalitet, sikkert mye bedre enn masseproduksjonene fra de store landsdekkende kjøttprodusentene.

Og her er det flere som har forsømt seg, bl.a. restaurantene på Nord Jæren.

Under Spis Ute Ugå i Stavanger og Matugå i Sandnes blir det servert de merkeligste utenlandske retter, gjerne med et eksotisk opphav.

Unntaket denne gangen var Gamlaværket i Sandnes som serverte plukkfisk – tenk det! En god gammel norsk rett.

Matskribentene i Aftenbladet oppleves som feinschmeckere, og overgår hverandre i matkunnskap, jo mer sofistikert jo bedre.

På tide kanskje å promotere enkel, norsk og næringsrik tradisjonsmat?

Jeg kan opplyse at vi er en vennegjeng som kommer sammen fire ganger i året og spiser finka.

Det utnevnes to matansvarlige hver gang, og de serverer finka etter eget forgodtbefinnende: Finka i vårrull, finka-lasagne, finka som kålrullett, finka med tagliatelle, finka-pizza of og finka med potetsalat, kålerabi/potetstappe eller surkål, for å nevne noen. Kreativiteten er stor.

Ødeleggende for omdømmet er når storprodusentene på Østlandet kaller finka for lungemos – et forferdelig navn som gir assosiasjoner til en grøt av moste lunger. Råvarene. 60 prosent kommer fra svin og storfe og kun 10 prosent er lunger – hvorfor i all verden kalle det lungemos?

I Stavanger og Rogaland, samt store deler av Sørvestlandet heter det finka. Hvorfor ikke bruke dette navnet på produktet?

Betyr små stykker

Til slutt vil jeg nevne at slakter Lundal i Førresfjorden selger finka i en forpaktning påtrykt finker med undertittel lungemos i liten skrift. Ordet finke kommer fra plattysk og betyr små stykker – en korrekt betegnelse på denne utmerkede og tradisjonsrike matretten.