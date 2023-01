Når SUS taper, taper vi alle

DEBATT: Vi pasienter og alle de dyktige fagfolkene på SUS er de som betaler høyest pris for at Nye SUS ikke får penger til å gjennomføre byggetrinn 2 som et samlet prosjekt. Prislappen er vel 11 milliarder. Og snart er vi bakerst i køen for penger. Mer om det om litt.

Kan vi håpe at lokale politikere samlet bestemmer seg for å kjempe hardt for nye SUS? De som tar kampen vil få mange stemmer ved valget til høsten.

Ingveig Tveranger Kommunikasjonsrådgiver

Dyktige folk på SUS vil kanskje vurdere å søke jobb et annet sted, der fagmiljøene opplever at de blir sett av sentrale myndigheter som viktige og førsteklasses. Mens vi venter har vi en halv og ufullstendig helsetjeneste, prisgitt oss selv og Haukeland i Bergen.

Vi som pasienter må betale prisen når vi om noen år har et halvt moderne sykehus, med fagmiljøer som ønsker seg et annet sted. De får ikke det de er lovet, og vi som pasienter må ta til takke med det vi har.

Hva skjer med regionen vår da? Den totale attraktiviteten går ned. Næringslivet ønsker fornøyde ansatte som tilbys gode, komplette helsetjenester. Vår region har det nå. Men vil vi ha det fremover? Ønsker selskaper å satse her nå?

Demografien er ikke med oss heller, eldrebølgen kommer og uten et komplett moderne SUS kan det raskt bli kollaps, også i kommunene. Nå betaler pasientene og medarbeiderne på SUS den høyeste prisen, snart er det du og jeg som får merke dette.

Surt mellom Ap lokalt og nasjonalt

Så, hvorfor kan ikke politikerne ordne opp, spør vi oss? Det gjorde Venstres Alfred Bjørlo i spørretimen på Stortinget. Han utfordret helseminister Kjerkol på når SUS skal få penger til byggetrinn 2.

Svaret hennes sendte ballen i en elegant ansvarsfraskrivelse tilbake til SUS. Det er sykehuset selv som må fikse dette. Et sykehus som Solveig Grødem Sandelson så presist beskriver, må spare og spare. Akkurat nå, ikke for å bygge, men for å levere grunnleggende pleie til pasientene i en ekstrem dyrtid. Dermed vil ikke del to av det nye sykehuset komme på mange år, og den vonde sirkelen for de dyktige folkene som driver SUS og igjen oss pasienter, forblir en runddans uten fremdrift.

Et nytt sykehus krever penger for å komme skikkelig opp og stå, mens en samtidig må flikke på det gamle på Våland for å levere tjenester med minst mulig kostnader. Samfunnskostnadene vil trolig overstige kostnadene ved å få alt på plass på Ullandhaug, og vi ser konturene av en meget uheldig situasjon noen år frem.

Våre lokale politikere i posisjon skulle jo gjerne steppet opp i kampen for bevilgninger til Nye SUS. Men nå virker relasjonen mellom Ap i Stavanger og Rogaland og Ap i regjering så giftig at det ikke er rom for å en gang snakke om lokale pengekrav i milliardklassen til helse.

Tar noen kampen?

Regjeringen kunne på egen hånd gitt et signal om at de ønsket å fullføre hele nye SUS, dersom de ønsket det. Dessverre er det ingenting som tyder på at det signalet kommer. Men, et ørlite håp kan det være, dersom noen ønsker å gjøre som Per A. Thorbjørnsen og leder for Sykepleierforbundet i Rogaland Aud Riise hinter om; et kontinuerlig lokalt press mot regjeringen. Kan vi håpe på det? At lokale politikere samlet bestemmer seg for å kjempe hardt for nye SUS? De som tar kampen vil få mange stemmer ved valget til høsten.

Konsekvensene blir mer alvorlige fremover, dersom det ikke skjer – og jeg tenker ikke da på at vi mister dyktige folk i helsetjenesten og et dårligere tilbud til oss her. Nei, jeg tenker på at vi havner bakerst i køen.

Jeg minner om at et nytt stort sykehus skal bygges her i landet, med en prislapp på mellom 40 og 50 milliarder kroner. Det er nye OUS, Oslo universitetssykehus. Mulighetsrommet krymper. Dersom ikke hele Nye SUS er finansiert før helsekronene skal til hovedstaden på statsbudsjettet, kan vi bare glemme byggetrinn 2 for Nye SUS.