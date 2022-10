Lyse, frå mjølkeku til næringslivets skrekk og gru?

STRAUMKRISA: Er det eigarkommunane som styrer Lyse, eller er det Lyse som styrer kommunane? Er eigarkommunane nøgd med at daglegliv og framtidsplanar vert utrygge? Kva glede vil Lyse og eigarkommunane få av at mange bedrifter ikkje overlever på lang sikt?

Straumen er blitt handelsvare og spekulasjonsvare. Kan ein risikera at oppskrifta til desse økonomane vert brukt for andre varer alle treng? Til dømes drikkevatnet?

Sigmund Hatløy Stavanger

Store og små bedrifter i Rogaland har på kort tid fått meir enn tidobla straumkostnadene sine. Produksjon, handel og service, med meir, kan gå mot innskrenking og nedlegging. Velferdstiltak, kulturtiltak, organisasjonar, idrettslag, kyrkjer og forsamlingar må redusera for å greia straumrekningane. Undervisning- og helsesektorane får stor auke i utgiftene.

Lyse sine eigarkommunar må sjå på alt dette samstundes som dei får store inntekter frå straumsal. Så store inntekter at staten ser det naudsynt å ta inn deler som ekstra skatt. For kort tid sidan hadde Lyse store inntekter med ein kilowattpris på 30–40 øre. Nå krev Lyse Energi meir enn 10 gonger høgare kilowattpris av abonnentane sine.

Straumen er blitt handelsvare og spekulasjonsvare. Kan ein risikera at oppskrifta til desse økonomane vert brukt for andre varer alle treng? Til dømes drikkevatnet? Lyse og IVAR har omtrent same eigarkommunar. Europa treng det gode drikkevatnet Norge har, ikkje berre straumen vår. Som for straumen er det berre å la abonnentane betala for forsyningsrøyra, leverandør og produsent kan håva inn gevinsten.

Energiministeren og andre ropar på meir straumproduksjon, særleg vindkraft. Fagfolk og blårussen veit at dette ikkje reduserer straumprisen for Rogaland, den som betalar mest i Europa styrer prisnivået. Vil eigarkommunane berre sjå på denne utviklinga, eller vil dei sikra folk og næringsliv forsvarlege levevilkår?