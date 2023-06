Tvinger vi fortsatt fisker til å klatre i trær?

KRONIKK: La barna få en skolehverdag som stimulerer til utvikling, lek og læring!

Hva er best – lek og læring, eller frustrasjon, aggresjon og dårlig læring?

Cecilie Evertsen Stipendiat, Læringsmiljøsenteret, UiS

Lene Vestad Førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret, UiS

Klara Øverland Førsteamanuensis og psykologspesialist, Læringsmiljøsenteret ved UiS og RKBU Vest ved Norce

Om en fisk skyldes på land vil den sprelle febrilsk. Er det fisken det da er noe galt med, eller at den ikke er i vannet?

I 2018 skrev en av oss en kronikk med tittelen: «Tvinger vi fisker til å klatre i trær?» Budskapet handlet om det store spørsmålet: Har vi skapt en skole som gjør det vanskelig å være barn?

Nedfelt i barns naturgitte oppskrift ligger behovet for å kreativt løse utfordringer, helst i grupper med mulighet for å få være i bevegelse. For mange barn vil det derfor være utfordrende å sitte i ro over tid, konsentrere seg om teoretiske oppgaver uten rom for fysisk utfoldelse og kreative tankestrømmer. Barn er genetisk kodet til å være i aktivitet. Får de muligheten vil de leke og bevege seg, og utvikle seg både fysisk, mentalt og sosialt.

Om vi ikke spiller på lag med disse naturgitte premissene for utvikling de første årene i skolen, er en naturlig konsekvens at barn blir frustrerte.

Kronikkforfatterne (f.v.): Lene Vestad, Cecilie Evertsen og Klara Øverland er forskere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Aggresjon som symptom

Frustrasjon skaper stress og anses som en hovedtrigger for utagerende atferd. Barn som utagerer, kan reagere på denne måten fordi de er frustrerte. Mange av disse barna har vansker med å sitte i ro i «elevrollen» og har behov for noe annet enn det skolesystemet per dags dato klarer å tilby. Den utagerende atferden blir barnas kommunikasjon om at de ikke mestrer den gitte konteksten.

Skolen må gi barna anledning til å leke, løpe, le høyt, tenke utenfor boksen, bygge, tegne, lytte til musikk, danse og å være ute i naturen.

Systemer og struktur på avveie

Årsakene til økende utagerende atferden på barneskolen er selvsagt komplekse. Tidligere innlegg om vold i Stavanger-skolen viser til en markant økning i fjor fra foregående år for barnetrinnet. At lærere i større grad rapporterer voldstilfeller, kan være én av årsakene, men uansett er økningen alvorlig og behovet for gode løsninger påtrengende.

Vi tror at løsningen ligger i å endre systemene, ikke barna. Ønsker en å endre barnas atferd, må en gjøre endringer i barnets kontekst. Et resultat av denne endringen vil være at barna gis anledning til å oppleve mestring og at atferd endres.

Vi kan blant annet se konturen av at barna som går i større avdelinger og grupper i barnehager, i større grad har atferdsvansker med seg inn i skolen, sammenliknet med barn som går i små grupper i barnehagen. Hva forteller dette oss? At strukturelle forhold kan ha direkte påvirkning på barnas atferd. Årsakene er selvsagt komplekse, men det er allikevel en sammenheng som er interessant.

De fleste som jobber med barn med atferdsutfordringer, forstår atferd som et symptom på en følelse, og at følelser har sitt utspring fra grunnleggende menneskelige behov.

Myndighetene må spille på lag med barna

Flere forslag for å løse utfordringene med vold i skolen er presentert i debatten:

Psykologspesialistene Marthe Skrede og Ingrid Bull-Tornøe foreslår mer lek og hyppigere pause i barnetrinnet. Vi tolker dette som et godt eksempel på strukturer som kan bidra til en skolehverdag som spiller på lag med barna.

De kliniske pedagogene Lene Lie Guttormsen og Sissel Finnesand foreslår i å øke lærernes relasjonskompetanse. Det har godt forskningsmessig grunnlag, men dette er ikke lærenes ansvar alene. Endringene som kreves er endringer på systemnivå.

Her ligger ansvaret hos myndigheter og beslutningstakere som kan påvirke innhold og ressurser i skolen. Strukturene må gjøre det lettere for lærere å kunne prioritere pedagogisk praksis som rommer den helhetlige forståelsen av barns utvikling. Relasjonskompetente lærere og strukturer som spiller på lag med de naturgitte premissene for barns læring og utvikling, er veien å gå for å oppnå målet om en inkluderende skole, for alle: Mer lek! Mer fysisk utfoldelse! Mer kreativitet!

Så, når fisken spreller febrilsk på land, tviler vi på at løsningen er å få kontroll på fisken, men at den i stedet er å slippe den tilbake i vannet, til sitt naturlige sted å være.