Mange blander sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg

DEBATT: Ikke alle vet forskjellen på fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg. Men fritt sykehusvalg er ikke avskaffet, det som er avskaffet er fritt behandlingsvalg.

Det er viktig å huske at det fremdeles er fritt sykehusvalg i Norge. Det er muligheten til fritt å velge behandling som er tatt bort.

Ivar Terje Solberg Bryne

Med Fritt Sykehusvalg kan alle med rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten velge hvor de vil behandles, enten i ett av de offentlige sykehusene, eller i et privat disse har avtale med. Egenandel er den samme og kostnadene ble dekket av det offentlige sykehuset. Pasientene kan altså fritt velge blant alle offentlige sykehus og private sykehus som staten representert ved de regionale helseforetakene (RHF-ene) har avtale med.

Det er altså RHF-ene i samråd med sykehusene som bestemmer hvilke typer undersøkelser og behandling det offentlige skal kjøpe hos de private ut fra behov og kapasitet. Med fritt Behandlingsvalg kunne pasienten i tillegg velge behandling i et privat sykehus med nødvendig godkjenning. Også her var egenandel den samme og det offentlige sykehuset måtte betale. Da kan de private selv bestemme hvilke områder de vil gi tilbud på uten at det offentlige har noen styring med hvilke undersøkelser og behandlinger de tilbyr.

Det offentlige, som betaler, gir altså fra seg muligheten til å prioritere og styre ressursbruken. Dette kan kanskje høres greit ut, spesielt hvis en har stor tro på privatisering og at markedet løser problem. Dessverre er det en del negative sider med dette: Alt skal dekkes fra samme pengesekk. Dermed tappes den offentlige helsetjenesten for penger. Leger/sykepleiere er en begrenset ressurs. I utgangspunktet henter de private disse fra de offentlige sykehusene, som dermed svekkes.

Noen behandlinger gir bedre inntekter enn andre. De som ikke har leveringsplikt, slik som de offentlige sykehusene, kan plukke de mest lønnsomme behandlingene og tilby disse. Dermed svekkes de offentlige sykehusenes økonomi ytterligere. Dette kan sammenlignes med et tenkt eksempel fra en produksjonsbedrift. Denne (sykehuset) har en avtale med den eneste kunden sin (staten) om å levere et antall utvalgte produkter til en avtalt kvalitet og en avtalt totalkostnad. I løpet av året finner så kunden (pasientene) ut at de vil kjøpe produktene et annet sted, kanskje også noen andre produkter fra de andre, men bedriften (sykehuset) skal betale konkurrenten, (den private helsetilbyderen) for dette.

Dette høres helt feil ut, men slik fungerte fritt Behandlingsvalg. Å avskaffe dette, er noe av det mest fornuftige dagens regjering har gjort.