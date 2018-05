Erfaringsmessig skal man aldri gi seg i kast med å kommentere eller imøtegå medienes artikler om saksforhold hva enten det dreier seg om innhold eller vinkling. Slike slag vinner man aldri.

Utkjempes i retten, ikke i mediene

Likevel. Det er nødvendig å kommentarer oppslaget i Aftenbladet fredag 4. mai om Økokrims tiltalebeslutning mot min klient Loai Deeb. Selv om referatet av innholdet i tiltalebeslutningen er korrekt, gir vinklingen og Økokrims utlegning av innholdet saken et mye alvorligere preg enn hva som er realiteten. Tiltalebeslutningen har imidlertid ingen ting å gjøre med oppstarten til denne saken. Slaget om disse spørsmålene skal imidlertid utkjempes i retten og ikke i mediene.

Henlagt av Økokrim

Det som derimot grovt undervurderes i artikkelen, er den realitet at Loai Deeb og organisasjonen GNRD fra mai 2015 til februar 2017 alene var siktet for hvitvasking av kanskje så mye som 100 millioner kroner, altså hvitvasking av midler som skulle stamme fra kriminelle handlinger. Etter innpå fire års omfattende og målrettet etterforskning har ikke Økokrim skaffet til veie et eneste holdepunkt til støtte for mistanken om denne hvitvaskingen. Siktelsen for dette forholdet er dermed henlagt av Økokrim.

Aksjonen fra Økokrims side, etter hvert koordinert med skatt- og tollmyndigheter, har medført at en organisasjon er ødelagt og slått konkurs, at 140 medarbeidere mistet sitt arbeid, og Deeb personlig er påført stor skade og betydelige økonomiske tap. Oppryddingen etter dette vil bli krevende.

Parallelt med Økokrims aksjon har mediene i flere år kjørt en systematisk og negativ kampanje mot Loai Deeb og GNRD med grunnlag i Økokrims siktelse. Jeg stiller derfor spørsmål ved hvorfor de samme medier ikke gjør henleggelsen av dette alvorlige straffbare forholdet, og de store ødeleggelser Økokrims aksjon og mediekampanjen har medført til en hovedsak. Hvorfor intervjues ikke Deeb og GNRD som seierherrer og renvasket for anklager om grov kriminalitet?

Skadevirkninger

I stedet fortsetter altså mediene den negative kampanjen mot Deeb og gjør seg til talerør for Økokrims nye tiltak for å diskreditere ham. Men dette skal det altså snakkes om i retten. Kanskje til høsten, men utfallet der kan aldri reparere de skadevirkningene som Deeb er blitt påført av den uberettigede siktelsen for hvitvasking og den tilhørende mediestormen.

Saken mot Deeb og GNRD har vært omgitt av omfattende rykter og informasjon om politisk spill og internasjonale konspirasjoner for å ødelegge både Deeb personlig og GNRD. Ryktene har både juridiske, politiske og mediemessige elementer. Slik saken har utviklet seg og fortsatt utvikler seg, vil enhver kunne bli fristet til å tro at ryktene bygger på realiteter.

Stavanger-organisasjon etterforsket i seks land

Syria-forhandler etterforskes etter politiaksjon i Stavanger

Gigantskattekrav mot menneskerettighetsleder