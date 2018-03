Avdelingsdirektør i Nav Rogaland Egil Tengs hadde et leserinnlegg i Aftenbladet 24. februar med tittelen «Unyansert om Navs anskaffelser», som bør kommenteres.

Jeg viser også til flere artikler i Aftenbladet om Navs anskaffelsesprosess knyttet til etablererkurs i Rogaland. Her skriver Tengs: «Skape har gjennom hele perioden hatt en stor og god kursmeny som arbeidsledige har blitt henvist til.» Det gode tilbudet for etablerere som Nav referer til, er levert av selskapet Vaardal-Lunde AS.

Firmaet har vært hovedleverandør til Skape de siste åtte årene. Ola Barkved, siviløkonom og universitetslektor ved Universitet i Stavanger, har i alle disse årene vært samarbeidspartner til Vaardal-Lunde AS. Einar Vaardal-Lunde og Ola Barkved har bl.a. gitt ut læreboken «Etablering av egen bedrift».

Hvorfor ikke arrangere åpne anbudskonkurranser i stedet for en lukket anskaffelse?

Uryddig prosess

Tengs skriver avslutningsvis i sitt debattinnlegg: «Det skal ikke være tvil om at Nav Rogaland leter etter de beste tilbudene for de arbeidsledige, de tilbudene som også gir best utnyttelse av de offentlige ressursene vi er gitt til rådighet.»

Aftenbladets artikkelserie viser dessverre med all tydelighet at det er stor tvil om Nav Rogaland virkelig leter etter de beste tilbudene. Hvilke konsekvenser får det for Tengs og hans medarbeidere at det er tvil, når han så tydelig sier at det ikke skal være det?

Slipper å lete

Et viktig spørsmål er hvorfor Tengs lar sine medarbeidere lete etter de beste tilbudene? Nav er en stor kjøper av tjenester og for mange en attraktiv kunde. Hvorfor ikke arrangere åpne anbudskonkurranser i stedet for en lukket anskaffelse? Da slipper Nav i Rogaland å lete, og kan i stedet bruke sine begrensede ressurser til å velge det beste tilbudet blant alle dem som vil være med å konkurrere.

Egil Tengs viser til: «Vi er ydmyke for at regelverket for offentlig anskaffelse har en stor kompleksitet og strenge krav til ryddig behandling». Denne anskaffelsen er meldt til Kofa, fordi spørsmålet er om dette har vært en ryddig prosess. Det viste seg at Aktiv Læring som ble valgt ikke var kvalifisert etter Navs egne krav. Det er ikke til å forstå at Vaardal-Lunde som har vært hovedleverandør og levert Etablererkurs med utelukkende gode tilbakemeldinger, ikke ble invitert til å være med i den lukkede anskaffelsen.

Hvorfor ble ikke de neste firmaene på listen kontaktet da det ble klart at Aktiv Læring som ble valgt, ikke var kvalifisert?

Kvalitet og pris

Tengs sier at kontraktene tildeles dem som etter en samlet vurdering er best på kvalitet og pris. Er en tilbyder best på både pris og kvalitet – er det selvsagt ikke noe å diskutere. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bruker begrepet det beste forholdet mellom pris og kvalitet, som jo er noe annet enn «best på pris og kvalitet». Hva mener egentlig Tengs med «best på pris»? Kan det være lavest timepris?

Difi sier blant annet følgende på sin hjemmeside: «For kjøp av konsulenttjenester er det en særlig utfordring knyttet til forholdet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.»

Utydelige skriftlig

Vi er dessverre av den klare oppfatningen at Nav Rogaland var utydelige skriftlig og ikke minst muntlig på hva man la i begrepet kvalitet. En slik utydelighet gjør det vanskelig for oss som tilbydere, men det gjør også vurderingsjobben til de ansatte i Nav svært vanskelig.

Dersom Nav ikke hadde anledning til å lyse ut midlene under merkelappen helse og sosial, snakker vi om en ulovlig direkte anskaffelse.

Man kan stille spørsmål om hvorfor nr. 2 og nr. 3 ikke ble med i neste runde, da koden for etablererkurset ble endret og rettet mot helse og sosial istedenfor opplæring til en ressurssterk gruppe. Hva var det som skulle til for at Aktiv Læring som ikke innfridde kvalifikasjonskravene i anskaffelsen, fikk kontrakten bare fordi CPV koden ble endret?