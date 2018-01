Fotballfar Ståle Frafjord skriver i Aftenbladet om de uheldige konsekvensene Vikings elitesatsing i aldersbestemte klasser har for bydelsklubben Vikings egne jenter. Han kunne like godt også nevnt bivirkningene elitesatsingen har for Vikings naboklubber.

I år vant Viking kretsmesterskapet (KM) i både jenter 13, 14 og 16 år. Det høres ut til å være et resultat av et flott arbeid, men er strengt tatt bare en selvfølge når klubben har lokket og lurt til seg de beste spillerne i hele Stavanger-regionen.

Det er ikke slik at spillerne må skifte klubb og vinne KM hvert år for å bli gode til slutt.

Begrenset gevinst

Hva er konsekvensen av å hente spillerne så tidlig? Det svekker og ødelegger gode utviklingsmiljøer i breddeklubbene. Selv om jentefotballen har vokst voldsomt de siste tiårene, er den fortsatt så skjør at klubbene trenger de ivrigste og beste. Spillere som kunne vært nøkkelspillere i sine klubber, som skulle stått opp og dratt laget med seg i kamp etter kamp, gjennom hele ungdomstiden, blir i stedet gitt varierende muligheter på Vikings elitelag. Noen får naturlig nok sentrale roller, andre blir stallfyll. Og vel å merke: Bare de aller, aller færreste blir toppspillere uansett.

Vi ser at spillerne som lar seg lokke til Viking, får en god treningshverdag, men gevinsten er ikke stor når man reiser rundt og spiller seriekamper og vinner komfortabelt mot tidligere lagkamerater. Andre utviklingsmodeller viser dessuten at det ikke er slik at spillerne må skifte klubb og vinne KM hvert år for å bli gode til slutt.

En svensk undersøkelse viser at utøvere som hadde gått gradene i breddeklubbene, er overrepresentert i toppidretten.

Viking samarbeider ikke

Selvfølgelig skal det være lov å bli god. Bruke masse tid på fotballen. Selvfølgelig er det bra om de flinkeste og ivrigste spillerne blir knyttet opp mot toppklubbene og får dra nytte av disse klubbenes kompetanse. Det er bra at de beste spiller sammen på kretslag og får matche seg på sitt ypperste nivå med jevne mellomrom. Det er måten Viking gjør det på, vi finner underlig og uheldig. De velger å konkurrere i stedet for å samarbeide med naboklubbene som de er avhengige av for å være et topplag. Se bare hvor Viking har hentet flest lokale toppspillere fra de siste årene. Det er slett ikke fra egne rekker. En svensk undersøkelse viser at utøvere som hadde gått gradene i breddeklubbene, er overrepresentert i toppidretten.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mer enn antydet det etter årets sesong. Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim har sagt det enda tydeligere: «For folk på Hundvåg, på Storhaug, på Tasta, på Hinna og så videre, er det A-laget som er Viking. Alt annet kan og vil bydelsklubbene ha selv.» På den måten jobber hele fotballen mot målet om flest mulig, lengst mulig, best mulig. Tydeligvis har både Ståle Frafjord og Bjarte Lunde Aarsheim merket seg det en rekke andre ivrige trenere i Vikings aldersbestemte eliterekker ikke har fått med seg. Viking trenger alle med seg. Det gir et visst håp.

Vi vil gjerne tilbake til den tiden da det «øve heile byen hørtes skriking på Viking».

Ikke god PR

Tror Viking virkelig at den irritasjonen vi kan garantere har bredt seg blant breddeklubbene i Sør-Rogaland (det er bare å sjekke alle innleggene på Facebook når temaet kommer opp), i neste omgang vil generere entusiastiske supportere som vil fylle opp de 16.500 setene i Jåttåvågen? Tror Viking at fotballfolk som lar seg irritere av klubbens opptreden i hverdagen, vil ha mørkeblått hjerte søndagene?

Vi heier på Vardeneset, Randaberg og resten av breddefotballen. Foreløpig nøyer vi oss med et lite smil når Vikings A-lag vinner. Men vi vil gjerne tilbake til den tiden da det «øve heile byen hørtes skriking på Viking».

