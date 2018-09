Regnbueflagget splitter

Om det er 17. mai, høytid eller idrettsglede – det norske flagget samler oss som nasjon. Nå vaier det et nytt flagg i Norge, et flagg i regnbuens farger. Den som ikke heiser det nye flagget blir tillagt meninger og får tildelt direkte rødt kort. Det nye flagget splitter. Er vi i ferd med å undergrave verdiene i det norske flagget slik at det snart ikke rekke lenger enn til halve flaggstangen?

De som ikke vil heise det nye flagget eller som stiller spørsmål rundt betydningen av å heise det nye flagget, fremstilles som intolerante.

Selvstendighet og frihet

Det norske flagget, med vår felles historie, har samlet oss som et folk siden det ble vedtatt av Stortinget i 1821. Gjennom fredstid og krig, utvandring og innvandring har flagget vårt stor betydning. Våre felles verdier er forankret i det norske flagget, det er vårt symbol for selvstendighet og frihet.

Det nye flagget, regnbueflagget, har også en historie. Flagget ble designet av avdøde Gary Baker i 1978. Baker er sitert i en rekke intervjuer, han sier følgende om flagget: «Vi er et folk, en stamme, om du vil. Og flagg handler om å proklamere makt, så det er veldig passende.» 5. september heiser ordføreren i Stavanger regnbueflagget ved Stavanger rådhus. Det er en forventning om at offentlig bygg skal heise flagget uten demokratiske prosesser eller avklaringer om hvordan dette splitter innbyggere, jeg mener dette er misbruk av makt og er i konflikt med våre felles verdier.

De som ikke vil heise det nye flagget eller som stiller spørsmål rundt betydningen av å heise det nye flagget, fremstilles som intolerante. Haugesunds avis skriver på lederplass 4. august 2018 «Folk som sprer sin fordømmelse over andre, enten det er med argumentasjon fra konservativ kristendom, islam eller annen religion, må selv vente og tåle å bli marginalisert og krast kritisert av folk som legger mer vekt på humanistiske og tolerante verdier.» Jeg tror vi vil se flere slike uttalelser hvor det ikke finnes spor av hverken mangfold, respekt eller toleranse. Når (medie)makt kobles sammen med trusler og frykt for å ytre noe annet, er demokratiet truet.

Ensidig offentlig debatt

Under Skeive Sørlandsdager sendte Foreningen FRI flagget til alle videregående skoler i Agder. Flere skoleledere i Agder gjorde skolen til en politisk arena, godt hjulpet frem av en ensidig offentlig debatt som konsekvent ikke vil snakke om ideologien knyttet til flagget. Det er et alvorlig varsku at skoleledere må heise et annet flagg en det norske for å snakke om inkludering og toleranse. Hvordan vil skolen møte elever som har lest den politiske plattformen til foreningen FRI og er uenig med dens ideologi utover mangfold og toleranse? Norske skoler bør være en plass hvor unge kan tilegne seg kunnskap, utforske og utvikle holdninger og verdier som samler oss som nasjon og ikke marginaliserer eller splitter.

Om det er innføring av et tredje kjønn, at polygami skal ha samme rettslige vern og rettigheter som de som lever i parrelasjoner, anerkjennelse av at sex er arbeid eller en innskrenkning av religionsfrihet, er det knyttet store moralske og etiske spørsmål til politikken FRI jobber for.

Snakk heller om felles verdier

Verdier som likeverd, frihet til å tro og mene fritt, retten til å leve uten trusler om vold, menneskeverd og mangfold er forankret i det norske flagget. Derfor mener jeg offentlig bygg gjør feil i å heise regnbueflagget under Stavanger på Skeivå. Benytt heller muligheten til å snakke om felles verdier, om viktigheten av meningsmangfold og om å stå sammen – på tvers av ulike ståsted. Det er verdt å heise flagget for, i rødt, hvitt og blått.