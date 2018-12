Norway Pumps & Pipes tilbyr en arena for deling av utfordringer, kunnskap og teknologi mellom fagfolk innen olje og gass og medisin. Inspirasjonen kommer fra Pumps & Pipes i Houston, hvor det bærende prinsippet for problemløsning er «exploring your neighbor’s toolkit» − utforsk naboens verktøykasse!

Jeg har i en tidligere kronikk gitt eksempler på hvordan modelleringsverktøy for strømning i reservoarbergarter kan anvendes innenfor behandling av hjertesykdom og til å gi en bedre forståelse av spredning av kreft. Disse eksemplene representerer relativt forskningsintensive prosjekt med en lang tidshorisont.

NORCE

Fra idé til produkt

Norway Pumps & Pipes har også vært med å løfte frem prosjekt hvor man allerede har utviklet en prototyp av et produkt. Et slikt eksempel er studentbedriften Tidewave R&D AS, som utvikler en madrass som automatisk beveger pasienter med redusert eller ingen mobilitet.

I europeiske helseinstitusjoner er det slik at hver femte pasient lider av liggesår som oppstår på grunn av fravær av bevegelse. Dagens løsning er manuell løfting av pasienten utført av helsepersonell. Dette er smertefullt for pasienten og en hyppig årsak til slitasjeskader hos helsepersonell, noe som gir økt sykefravær. Problemet er globalt og vil ikke avta, gitt en aldrende befolkning som også blir tyngre og tyngre.

Hvordan er så denne madrassen et Pumps & Pipes-prosjekt? Jo, fordi bevegelse av madrassen er basert på en trykkstyrt rotasjonsmodul. Tidewave henter kompetanse innenfor automatisk trykkstyring hos et ingeniørselskap i Stavanger-regionen som utvikler løsninger for olje og gass-sektoren. De bruker altså naboens verktøykasse.

Kristian Jacobsen

Kunnskap og løsninger går begge veier

Erfaringene med Norway Pumps & Pipes så langt er at overføring av kompetanse og teknologi hovedsakelig har gått fra olje og gass til medisin. Har vi så noen eksempler på teknologioverføring som går den andre veien?

Vi har i alle fall eksempler på løsninger som har hentet inspirasjon fra medisin. Gründer og reservoaringeniør Hans Petter Eng i oppstartsselskapet qWave AS utvikler et verktøy for bedre perforering av formasjonene nede i en oljebrønn. Hensikten er å gi oljeselskapene bedre kunnskap om kvaliteten til reservoaret og brønnens beskaffenhet. Metoden som Eng utvikler er basert på samme prinsipp som for knusing av nyrestein, hvor det brukes lydbølger (sjokkbølger) til å knuse steinen.

Prosjektet «Micro-Sonde Well Logging System», som er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstituttene NORCE (IRIS) og SINTEF, er inspirert av «smart pill»-teknologi. Denne teknologien kan benyttes til for eksempel å undersøke tykktarmen ved hjelp av en pille, eller kapsel, som blant annet er utstyrt med et kamera. Det finnes også piller som er utstyrt med sensorer for å registrere om pasienten har tatt sin foreskrevne medisin.

I «Micro-Sonde»-prosjektet utvikles det små kapsler – mikrosonder – som transporteres av borevæsken som strømmer på innsiden av brønnen. Dataene som samles inn av hver mikrosonde i løpet av dens reise gjennom brønnen, kan benyttes til å diagnostisere brønnens «helsetilstand» og ta nødvendige grep dersom man registrerer avvik fra ønsket tilstand. Mikrosondene er designet til å tåle tøffe forhold nede i brønnen, både med hensyn til trykk, temperatur og kjemisk påvirkning.

Det som er interessant med dette, er at det åpner opp for andre, nye anvendelser, som for eksempel undersøkelse av mage-tarm-kanalen, sensorer i klær for spesielt tøffe forhold (brannmenn, kalde arbeidsplasser, under vann, osv.), sensorer for pasienter under rehabilitering, samt sensorer for målinger inne i kroppen (trykk, pH, temperatur).

HelseCampus Stavanger

Over til det litt større bildet. I Stavanger-regionen har det i flere tiår blitt gjort banebrytende forskning og innovasjon innen olje og gass. Dette er årsaken til at vi i dag har en verdensledende leverandørindustri. Vi står nå i startgropen i forhold til en helsesatsing i vår region. Etableringen av et nytt fakultet for helsevitenskap ved UiS og bygging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug er viktige brikker i denne satsingen. HelseCampus Stavanger (HCS) er etablert for å skape tiltrekningskraft for ulike satsinger innen helse og bidra til at flest mulig av initiativene kan lykkes. HCS vil ha simulering, sikkerhet og samhandling som sine satsingsområder.

I den forbindelse vil det være svært lurt å se nøye etter i verktøykassen til olje og gass-sektoren, hvor både simulering, sikkerhet og samhandling har en sentral rolle. Eksempelvis bruker olje og gass-sektoren avanserte simulatorer for trening av borepersonell som skal utføre boring under kompliserte forhold. Simulatorene gir kompetanse på å håndtere uønskede hendelser, men også på læring og koordinering i team.

Her er det nærliggende å tenke på overføringsmuligheter til operasjonsrommet på sykehuset. Godt trenet helsepersonell er en viktig forutsetning for pasientsikkerhet. Tilgang til medisinske simulatorer gjør det mulig for helsepersonell å komme raskere opp på lærekurven og bli mer kompetente til å ta del i en reell behandlingssituasjon.