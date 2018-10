Norge må stanse våpeneksporten

Det er egentlig ulovlig for norske selskaper å selge våpen til krigssoner, men forbudet har flere huller enn en sveitserost.

Stortinget har for eksempel bestemt at vi ikke skal selge våpen til Israel og Palestina, men vi eksporterer gladelig til USA. De bruker norske våpen i sine angrepskriger. I tillegg selger de norsk krigsmateriell videre til Israel og undertrykkende diktaturer.

Oljefondet investerer

Det er også forbudt å selge norske våpen til Saudi-Arabia. Men Oljefondet har lov til å investere millioner av kroner i utenlandske selskaper som lager bomber — for Saudi-Arabia. Da blir Norges lommebok tjukkere, mens skoler i Jemen bombes sønder og sammen.

Gode intensjoner er ikke nok. Når vi vet at krigsmateriell fra Raufoss, Kongsberg og Hurum brukes til å undertrykke og drepe uskyldige mennesker, har vi et ansvar for å stoppe det.

Forby videresalg

Miljøpartiet De Grønne krever at Oljefondet trekker seg ut av våpenindustrien, og at Stortinget slutter å selge krigsmateriell til diktaturer. I tillegg må vi få bindende avtaler med de vi selger våpen til, som forbyr videresalg og bruk av våpnene i angrepskrig. Neste gang Donald Trump rasler med sablene, skal han i alle fall ikke få bruke norske våpen til å true andre med.