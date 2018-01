Det er interessant at Sande tar opp lojalitet, og jeg er enig i at fenomenet har en plass i debatten, men er kritisk til hvem han mener det skal spille i favør til.

Passivitet blir en dyd

For har ikke lojalitet vært nettopp en støttespiller til at utbredt seksuell trakassering i offentlige rom har kunnet forekomme? Sosiologen Robert Jackall utdyper i sin bok «Moral Mazes» hvordan lojalitet kan få sterkere makt enn moral og rettferdighet, der hvor individer i samme sosiale gruppe har personlige interesser i hverandres suksess. Dette fører til at grenser for hva som er rett og galt, hviskes ut, og passivitet blir en dyd i frykt for å gå på akkord med den øvrige gruppens interesser, også kalt å være illojal.

Det svekker altså ens egen handlekraft når lojalitet mot egen rettferdighetssans blir erstattet med lojalitet mot andre. Jeg som de fleste andre, kjenner til saker hvor trakassering av ulik natur har foregått i det offentlige rom: Flere ser det skje, men maktbalansen avgjør de videre konsekvensene av den begåtte handlingen. En anklaget person uten lojale tilhengere rundt seg, vil ha større risiko for å bli dømt, i sosial eller juridisk forstand, enn hvis den anklagede har flere som deler en interesse i vedkommendes suksess.

Ord står mot ord

Som Sande nevner, er det en vanskelig problemstilling å ta fatt på ettersom det i mange saker er mangel på håndfaste bevis. Det ender dessverre ofte opp som en sak der ord står mot ord, dominert av ulike oppfatninger og motiver. Men å si at lojalitet, som så enkelt kan bli manipulert, skal bli benyttet som en guide til handling, mener jeg er sterkt kritikkverdig.