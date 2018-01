Den 2. januar kom det ut en video som viser militært materiell med Kongsberggruppens logo i krigssonen i Jemen. Dette var bare dager etter at FN meldte om at 22 millioner mennesker i Jemen trenger humanitær hjelp. Sult og sykdom florerer i det krigsherjede landet, resultatet er at det dør ett barn hvert tiende minutt. Situasjonen er menneskeskapt, og Norge er involvert ved å støtte den ene parten militært.

Femdoblet salget

Norge har solgt militære varer til seks av landene som deltar i krigen i Jemen. I løpet av krigen har vi femdoblet salg av militært materiell til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen, som har begått brudd på internasjonal humanitærrett i Jemen.

Funnet av militært materiell med logo fra norsk våpenindustri midt i en av verdens verste humanitære katastrofer, er en påminnelse om hvor viktig det er å være restriktive ved salg.

Utenriksdepartementet har vedtatt å stanse alt salg av våpen og ammunisjon til De Forente Arabiske Emirater, på grunn av bekymring for at dette kan bli brukt i krigen i Jemen. Det er veldig bra at Norge stopper salget, men dette kan bare være et første steg på veien. Salget av militære varer som kan ende opp i Jemen, er kun en del av den problematiske eksporten til autoritære regimer. For å drive en eksportpraksis som setter menneskerettighetene i sentrum, må vi stanse salget av alt militært materiell til land i krig og autoritære regimer.

I 2016 eksporterte Norge militært materiell til åtte land som freedom house klassifiserer som «not free». På denne måten er Norge med å legitimere maktbruken til autoritære stater som undertrykker egen befolkning. Dette inkluderer Saudi-Arabia, hvor journalister står i fare for å bli dømt til fengsel og pisking om de kritiserer regimet. Det inkluderer også Thailand, hvor militærjuntaen som har ledet landet siden 2014 har vedtatt en rekke lover som forbyr utøvelsen av sentrale menneskerettigheter. Militæret har fått myndighet til å arrestere mennesker vilkårlig, og varetektsfengsle mennesker uten siktelse eller dom. Vil vi at slik undertrykkelse skal skje med hjelp av norske militære varer?

Må være restriktive

Den 17. januar skal utenriks- og forsvarskomiteen ta stilling til norsk eksport av militært materiell. Funnet av militært materiell med logo fra norsk våpenindustri midt i en av verdens verste humanitære katastrofer, er en påminnelse om hvor viktig det er å være restriktive ved salg. Bare på denne måten kan vi hindre at norske strategiske varer ikke blir brukt til å forårsake menneskelig lidelse. Dette er vår mulighet til å begynne en eksportpraksis med søkelys på menneskerettighetene.