En privat aktør, med betydelige finansielle muskler, ønsker å kjøpe og utvikle Bekhuskaien med et bygg på 10.000 kvm. Formålet er å videreutvikle suksessen til Lervig Aktiebryggeri i nye og fremtidsrettede lokaler samt å skape en ny type offentlig rom i Stavanger sentrum.

Lervig Aktiebryggeri står bak ideen, og det danske arkitektkontoret COBE står bak tegningen til 10.000 nye kvadratmeter som blant annet inneholder havnebad og takhage, og som inviterer byens innbyggere til fri tilgang til sjøen og urtehagen på taket. Tomten utnyttes horisontalt, og selve byggverket tar opp i seg flere historiske referanser til trehusbyen og industrien i Stavanger. Produksjonsdelen av bryggeriet senkes ned i sentrum av tomten for ikke å spise av høyden.

Initiativet til Lervig/COBE er temmelig unorsk hva angår utnyttelsesgrad. Normen ville ha vært å bygge leiligheter i øvre prisklasse innenfor maks utnyttelsesgrad, noe som både hadde tatt utsikt fra naboer og tilført fint lite aktivitet i området.

Lervig Aktiebryggeri/COBE arkitektur

Behov for flere «motorer»

I Aftenbladet kommer det frem at lederen for kommunalstyret for byutvikling (KBU), Kari Raustein (H), mener at en så sentral og attraktiv tomt som Bekhuskaien, må få et innhold som trekker folk dit.

«Jeg er ikke superpositiv til å legge Tinghuset dit, selv om jeg er ydmyk til at kommunalutvalget har den tomta på førsteplass. Etter min mening ville Tinghuset passet bedre på Lagårdsveien, i nærheten av politihuset», sier hun til avisen.

På dette punktet er vi helt enige. Om et nytt tinghus på̊ Bekhuskaien vil tilføre området kvaliteter som stimulerer til urban bevissthet og økt bruk av sentrum? Neppe. Et nytt Rogaland Teater ville selvsagt tilføre området aktivitet, men det vil også ta meget lang tid å realisere. Hvorfor ikke legge nytt teaterbygg til Fiskepiren eller Jorenholmen? Området trenger flere «motorer» til å programmere og aktivere. Her må vi tenke både og, ikke enten eller.

Ja til et levende, innholdsrikt og spennende sentrum!

Stikkord: Opplevelser

Jeg heier på initiativet til Lervig/COBE. Prosjektet vil aktiver og invitere byens innbyggere til å bruke denne delen av byen på en ny og mer kontinental måte. Prosjektet kan også tilføre «matbyen» Stavanger betydelige kvaliteter med fornyet samarbeid med byens restauranter, Gladmat, Måltidets Hus også videre. Stavanger øst, den spiselige bydelen, vil også nyte godt av et prosjekt av dette formatet som nærmeste nabo.

Om vi i fremtiden evner å transformer Torget og området rundt med en mathall, kan byen skilte med flere tyngdepunkt innen mat og opplevelsesindustrien.

Stavangers evne til å tilrettelegge for et mangfold av kulturelle opplevelser blir avgjørende for utviklingen av fremtidens sentrum.

