Et opprop mot UiS sitt samarbeid med det israelske universitetet ble nylig publisert i pressen. En kortversjon er lagt ut på www.opprop.net.

I disse dager driver Israels hær med nedslakting av ubevæpna palestinske demonstranter i Gaza. Tidligere har de latt det hagle med bomber og granater over dette tett befolka området. Technion er en viktig deltaker i å utvikle de avanserte våpna som brukes i myrderiene og ødeleggelsene. Stiller ledelsen ved UiS seg likegyldig til dette?

Samarbeider med våpenprodusenter

UiS beskriver Technion som et velrennommert universitet, som bl.a. har fostret tre nobelprisvinnere. Vel – de har også fostret store deler av eliten i det israelske «forsvaret», og samarbeider tett med bl.a. en av verdens ledende våpenprodusenter, Elbit. Sammen nyter de godt av å kunne prøve ut ny våpenteknologi i sitt eget laboratorium, konsentrasjonsleiren i Gaza. Slikt blir en jo velrennommert av – i visse kretser. Som det heter i en sang fra 70-tallet: «Once rockets are up, who cares where they come down? That’s not my department, says Werner von Braun». Hva er deres «departement», UiS?

Uavklarte grenseområder

Petroleumsteknologi er et sentralt område for samarbeidet mellom de to universiteter. «Universitetet er en akademisk aktør, ikke politisk», framhever prorektor Dag Husebø i RA 4. april. For det første er det slik at Israel sin gassproduksjon i seg selv er politisk, bl.a. ved at grenseområder for israelsk kontinentalsokkel mot naboland er uavklarte, ved at de aktivt hindrer palestinerne i å utnytte sine gassressurser, og ved at de produserer i et felt (Noa) som går inn på palestinsk sokkel, uten å ha avklart dette.

For det andre er ikke kunnskapene på petroleumsteknologi som UiS kan tilby sine israelske partnere rent «akademiske», de er praktiske, verdensledende, til potensielt stor praktisk nytte for Israel i sin dels folkerettsstridige gasspolitikk. Ønsker UiS å fortsette å medvirke til dette?

Beskutt og arrestert

Den konkrete betydningen israelsk gasspolitikk har for befolkningen på Gaza gjør dette kanskje mer forståelig: De blir nektet å utvikle sine egne ressurser, ikke bare til petroleum, men også til fiske. Israel har begrenset området palestinerne kan bruke i sine havområder langt forbi det de er forpliktet til i forhold til f.eks. Oslo-avtalen. Også innafor «lovlig» område blir palestinske fiskere beskutt og arrestert, og båter ødelagt og beslaglagt. Israelsk gass blir konvertert til elektrisitet som også forsyner de ulovlige bosettingene, men blir sterkt rasjonert ut til Gaza – strømmen er på bare et par timer om dagen – næringsutvikling er vanskelig til umulig – kloakken går rett i havet uten rensing – 95 prosent av grunnvannet er sterkt forurenset – ifølge FN vil Gaza være ubeboelig om et par år. Men alt dette er vel ikke akademisk nok til at styret og ledelsen ved UiS bryr seg?