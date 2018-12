Ungdom kan ikke lenger gå ned til den lokale butikken å forvente å få seg en jobb. Du får det samme svaret over alt; du er for ung! Gjennom årene har regelverket blitt stadig strengere, slik at stadig færre arbeidsgivere velger å ansette ungdom som ekstrahjelp. Antallet lokaldrevne butikker har også minket. Dette har gjort det betydelig mye vanskeligere for ungdom under 18 år som ønsker seg en liten jobb i tillegg til skolen.

God lærdom

Hos de større kjedene er det ofte sentrale regelverk for ansettelser, og for andre er alder og lovverk problemet. Det er rett og slett ikke gunstig for arbeidsgiver å ansette ungdom. Derfor må det helt klart bli gunstigere for arbeidsgiver å ansette mindreårige. For ungdom vil jobbe. Arbeidserfaring er essensielt for å kunne bygge opp en CV. Det er også utrolig god lærdom å ha med seg inn i voksenlivet. Det er viktig å få forståelse for egen økonomi gjennom å tjene egne penger. At vi får generasjoner av voksne som aldri har hatt lønnet arbeid før de er minst 18 år, er en uting.

12 til og med 17 år

I Stavanger Unge Høyre ser vi viktigheten i at unge skal kunne få ta del i arbeidslivet. Vi ønsker derfor å frita arbeidsgivere fra arbeidsgiveravgift når de ansetter ungdom. Ordningen vil omfatte personer fra 12 år til og med 17 år. Tiltaket vil selvfølgelig være rettet mot deltidsansatte ungdommer i små stillinger. Akkurat hvordan dette skal reguleres for å unngå misbruk, må utredes nærmere. Men intensjonen er klar; det må bli gunstigere å ansette ungdom som ekstrahjelp!