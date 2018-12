Hvor ble Sandnes Høyre av i debatten om Preikestolen?

Regjeringen skriver på sine egne hjemmesider hva kommunereformen handler om: «En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene».

Skoleframtid settes i spill

Grensejusteringen bidrar ikke til å sikre mer kunnskap, kompetanse og større faglighet i Nye Sandnes. Tvert imot er det som nå har skjedd, det motsatte. Fortvilte foreldre til skolebarn som ser deres barns skoleframtid settes i spill. Med grensejusteringen forsvinner mer enn 10 prosent av elevene og barnehagebarna i Forsand. Skolen er allerede liten.

Har Trellevik (H) og ministeren tenkt på det? De får lengre reisevei, har de tenkt på det? Eller har det vært viktigere å sikre bilister gjennom bommen på Ryfast og få lagt ned ferjeforbindelsen mellom Oanes og Lauvvik for å ikke ødelegge inntekstgrunnlaget for Ryfast?

Ikke så viktig i Finnmark?

Trellevik (H) og ministeren sier at de har hørt på innbyggerne. I Finnmark var det ikke så viktig å høre på flertallet. Hele 87 prosent av finnmarkingene sa nei til sammenslåing med Troms. Den gang sa ministeren: «Det endrer ingenting». Samme dag som Kolabygda ble flyttet til Strand, ble nordre Ombo flyttet til Nye Stavanger, noe 52 av 54 hadde stemt mot der. Den lokale folkeavstemningen er helt tydelig kun et vikarierende argument.

Av de 10 prosent som ble hørt på Forsand, som er 126 personer, var det et flertall på ti personer som ville til Strand. De resterende 90 prosent er ikke hørt. Kommunestyrene i Forsand og Sandnes støtter ikke en grensejustering. Faginstansen Fylkesmann støttet ikke en grensejustering.

Argumentene er gått ut på dato

Det blir argumentert med at Lysefjorden er en naturlig grense, men det er nå i desember 21 år siden Lysefjordbrua åpnet. Historisk har alle bygdene rundt Lysefjorden og Høgsfjorden hengt sammen fordi fjorden bandt dem sammen. Mens bilen og veiforbindelse over fjellet etterhvert minsket fjordens betydning som transportåre, så er avstanden nå med bru (og ferje til Lauvik) kortere enn den noensinne har vært. Bare få minutters reise. Ministeren og Høyre bruker her argumenter som gikk ut på dato for 21 år siden.

Har Sandnes Høyre hatt kontakt?

Jeg lurer veldig på hva som har vært så viktig å sikre for Høyre og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med å foreta grensejusteringen? For det er neppe gjort for å sikre gode velferdstjenester og for å ta vare på innbyggerne. Jeg savner Sandnes Høyre i debatten. Har de hatt kontakt med ministeren sin som har gjort det motsatte av hva Høyre har stemt for i kommunestyrene?

Når kommunestyret i Forsand tok initiativ til samtaler om kommunesammenslåing med Sandnes, så handlet det om å gi gode tjenester til innbyggerne. Utgangspunktet var bedre tjenester, mens turismesatsning var en ekstra mulighet.

Nye Sandnes kommune skal ha ambisjoner for å utvikle Lysefjorden og området rundt som turistdestinasjon. På samme måte som Preikestolen ikke fysisk flyttes av Høyres vedtak så forsvinner ikke våre ambisjoner. Lysefjorden, Preikestolen, Kjerag, Flørli, Uburen, vi har mye å vise frem i regionen. Dette endres ikke av kommunegrenser.

Nye Sandnes krever Preikestolen tilbake