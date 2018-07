I kommunalstyret for oppvekst stemte Arbeiderpartiet i januar 2017 for et forslag om et pilotprosjekt med færre barn per ansatt ved to barnehager. Arbeiderpartiet vil ha en evaluering av dette pilotprosjektet allerede til høsten, i god tid nettopp før neste budsjettrunde.

Mæsel sparker derfor med rette ballen videre til politikerne. For dersom lærdommene av høyere bemanning er så positive, hvordan vil de andre partiene som var med på forslaget, så følge dette opp kommende budsjetthøst?

Bra for barna, bra for økonomien

Det aller viktigste først: Barnas beste. Ansatte i Sandvikveien barnehage forteller at de klarer å ivareta barn bedre med en høyere bemanning. «Stoltheten ved å være i jobb øker», sier de ansatte.

At sykefraværet også har stupt, er selvsagt av stor samfunnsøkonomisk interesse. Men som kjent er det ikke alt som teller som kan måles – som at barn kan møtes av kjente og trygge fjes, hver dag. Dersom man ønsker å vite den egentlige verdien av redusert sykefravær, lytt til de ansatte som sier: «Barna har flere voksne rundt seg hele dagen, ikke bare noen få timer. Vi får gjennomført opplegg uansett om det er fravær. Vi får også en mye større kompetanseheving av personalet. De ansatte får mulighet til å gå på Stavanger kommunen sine kurs. I andre barnehager, dersom avdelingene ikke har nok folk på jobb på grunn av sykdom, går de aldri fra barna. Men da går de glipp av kompetansehevingen.»

Stavanger Arbeiderparti er stolt av i denne perioden å ha prioritert barnehage høyere enn de styrende partier. Ved sist budsjettbehandling la vi, i et felles alternativt forslag sammen med SV, MDG og Rødt, inn hele 116 millioner ekstra til barnehagesektoren – i tillegg å fremskynde bygging av nye barnehager i byens pressområder. Et annet Barnehage-Stavanger er derfor mulig. Vi er sterkt bekymret over meldinger fra foreldre i ulike bydeler som melder om at det ved flere barnehager står tomme avdelinger, samtidig som man presser inn flere barn i eksisterende avdelinger, som del av generelle «effektiviseringstiltak» i barnehagesektoren. I 2018 er dette helt feil vel å gå.

Hvorfor ikke best i Norge?

I disse dager slåss flere byer for å få både småbarnsforeldre og kompetent arbeidskraft til å bosette seg innenfor deres kommunegrenser. Tilgjengelige barnehageplasser og høy kvalitet i barnehagen er viktig for mange. Hvorfor ikke da gjøre det til et av Stavangers store konkurransefortrinn at vi skal være Norges beste barnehageby?