Comrod kommuniserer og tar ansvar

Nei, selvsagt skal ikke vårt lokale næringsliv bidra til undertrykkelse og konflikt. Det gjør heller ikke Comrod Communications, selv om leder i Stavanger AUF, Bjørnar Haugstad Jåtten, mer enn antyder i et leserinnlegg i Aftenbladet 7. januar. Comrod driver en global virksomhet som tåler dagens lys.

Innlegget retter søkelyset på antenner fra Comrod som, via en amerikansk kunde, endte opp i Marokko. Saken omhandler et videresalg fra USA som fant sted i 2009/2010.

«Comrod må kommunisere om videresalg», heter det i tittelen. Det har vi også gjort. I dette tilfellet rettes imidlertid oppfordringen til feil mottaker. Vi forholder oss til et offentlig regelverk, som igjen er basert på norsk lov. Derfor er våre folkevalgte, ikke Comrod, rett adresse for oppfordringen.

Åpen holdning utad

I leserinnlegget settes det spørsmålstegn ved om vi har dårlig samvittighet i denne saken. Nei, det har vi ikke. Det betyr imidlertid ikke at vi neglisjerer temaet. Dersom reglene endres, vil vi selvsagt rette oss etter det, i tett dialog med Utenriksdepartementet. Det vil være en del av vårt samfunnsansvar.

Comrod har hovedkontor på Tau, hvor vi utvikler og produserer antenner som benyttes til sivile- og forsvarsløsninger. Antennene utgjør kun en mindre del av et system, hvor det vanligvis er radioprodusenten som er vår kunde.

Vi ble i 2010 kåret til Årets Bedrift i Stavangerregionen, hvor juryen blant annet framhevet evnen til nyskaping som årsaken til at vi er verdensledende innen vår nisje. Ikke minst fordi vi alltid har hatt en åpen holdning utad, er det skuffende at AUF-lederens innlegg preges av feil, unyanserte og tendensiøse påstander.

Forfatteren hevder at NRK i sin tid nærmest avslørte Comrod som leverandør av militære antenner til Marokko via videresalg gjennom USA. Den angivelige avsløringen var ikke noe annet enn svar på et spørsmål fra en journalist.

Ikke et offensivt våpen

I innlegget hevdes det også at den norske foreningen Støttekomiteen for Vest-Sahara 22 ganger har forsøkt å få oppklaringer fra Comrod på sine spørsmål, uten å få svar. Det er feil. Foreningen fikk i oktober 2011 grundig informasjon, basert på ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til saken.

Våre antenner kan inngå i radioutstyr som brukes av sivile- og forsvarskunder. Dette er en handelsvare som kan kjøpes fra et stort antall leverandører.

I innlegget hevdes det å være mange likhetstrekk mellom videresalg av våpen fra USA til Saudi-Arabia og videresalg av antenner fra USA til Marokko. Det er vi sterkt uenige i. Våre antenner er alt annet enn offensive våpen.

Fra AUFs side hevdes det at Comrod ikke vil gi offentligheten innsyn i bedriftens etiske retningslinjer og samfunnsansvar. Igjen feil, da retningslinjene har vært publisert flere steder hos oss, blant annet på websidene våre. Som det fremgår av dem, arbeider vi også etter UN Global Compacts forretningsprinsipper.

Vi skaper verdier

AUF-lederen hevder nærmest at arbeidsplasser i Rogaland bidrar til å opprettholde en okkupasjon. Det er en tendensiøs framstilling.

Våre ansatte som utgjør 225 årsverk, omsatte i 2017 for 369 millioner kroner. Eksportandelen er opp mot 90 prosent, hvilket gjør oss til en av regionens mest internasjonale virksomheter. Slike resultater hadde vært uoppnåelige om vi ikke var en organisasjon som hele tiden er opptatt av samfunnsansvar. Comrod har sterkt fokus på verdier og opererer i samsvar med offentlig regelverk og retningslinjer.