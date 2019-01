Eliteskole-villfarelse fra Høyre

Aldri før har flere barn gått på privatskole i Norge – og i Stavanger. Fjorårets overskrifter vitner om en urovekkende utvikling: «Rekordmange elever går på privatskole», «Tredobling i antall privatskoler i Norge», «Antall kristne friskoler doblet på sju år – nå skal det bli enda flere». For Arbeiderpartiet er den offentlige fellesskolen en særs viktig del av vår norske suksesshistorie, hvor alle skal ha like muligheter til å lykkes i livet. Vi ønsker å rive ned, ikke bygge opp, skiller mellom barn. Vi mener vi er best tjent med at «ongane i gadå» går på samme skole, og lærer hverandre å kjenne på tvers av det som ellers deler oss.

I knapt noen sak er de ideologiske skillelinjene mellom Høyre og Arbeiderpartiet i Stavanger tydeligere: Høyre – og Frp – har sagt ja til hver eneste privatskolesøknad som har landet på pulten deres. Derfor er det svært interessant når Høyres Terje Eide, med flere 18.12., (Anne Kristin Bruns, KrF, og Hege E. Nordbøe, V, red.anm.), i et innlegg forsøker å springe fra ansvaret ved å vise til at antallet elever i privatskole ikke har gått opp.

Ansvarsfraskrivelse

Det er riktig at Høyre har gitt grønt lys til langt flere plasser enn det eliteskolene har maktet å fylle opp med elever. Bare siden 2014 har Høyre sagt ja til 910 friskoleplasser, som ved idrettsungdomsskolen Wang og «The Explorers», som ennå ikke har startet opp. Samtidig har våre internasjonale skoler opplevd nedgang fordi mange har flyttet i takt med oljeprisfallet. Å vise til at totalantallet i privatskole er stabilt, dekker da over hva som er i ferd med å skje i Høyre-styrte Stavanger, som nå har hele ni godkjente privatskoler. De fleste er «friskoler» hvor det offentlige tar 85 prosent av regningen, og hvor elevantallet øker. Å vise til at ting ikke er så ille fordi alle plassene Høyre har sagt ja til ikke har blitt fylt opp, er ikke et forsvar for egne handlinger, men en ansvarsfraskrivelse.

Ja motstanden er ideologisk

Ja, Arbeiderpartiets kamp for fellesskolen og motstand mot flere eliteskoler er ideologisk. Vi sier ja til noen alternative pedagogikker, selv om vi mener dette kan gjøres i offentlig regi, uten skolepenger. Men i en stadig mer urolig tid har det knapt vært viktigere at våre barn læres å kjenne, på tvers av religion, etnisitet, skoleevner, eller størrelsen på far og mors lommebok. Heller enn å skape eliteskoler av «skoleflinke», vil vi ha nok lærere og ressurser til å utvikle fellesskolen, og la barn lære av hverandre. Egne skoler for matteflinke, kristne, rike, muslimske, betyr ikke mer mangfold, men det stikk motsatte: Ensretting.

Det handler også om kravene til de som ønsker å starte opp privatskoler. Tre eksempler:

1.) 2015: «Søkerne har ikke erfaring med skoledrift og virker bare å ha overflatisk kjennskap… Søknaden synes dessuten å være lite gjennomarbeidet og gjennomtenkt», skrev rådmannen. «Et alternativ til den offentlige skolen som mange fagfolk synes er spennende og bra», sa John Peter Hernes, nå Høyres ordførerkandidat. Tommel opp.

2) 2016: Til tross for vi har skoler som Tastaveden som tilbyr fysisk aktivitet fem dager i uken gjennom FYSAK, og helse og fysisk aktivitet som valgfag, sa Høyre ja til en ny idrettsungdomsskole med skolepenger og opptakskrav. «Dette vil ikke på noen måte true den offentlige skolen, kommunen vil faktisk tjene på dette», sa Sissel Knutsen Hegdal, nå Høyres varaordførerkandidat, entusiastisk. Men et flertall i formannskapet mente etableringen ville «svekke/tappe den offentlige skolen for ressurser over tid» og «få negativ innvirkning på den offentlige skolestrukturen».

3) 2017: «Rådmannen har ikke kjennskap til [søker] eller personene bak foretaket fra tidligere. Det er derfor vanskelig å bedømme foretakets kompetanse eller erfaring med skoledrift». Ingen problem for Høyre, som i 2017 gav tommel opp for 100 nye plasser – mens flertallet sa nei.

Garanti for fellesskolen

Vi tror svært få av de som er glad i Stavanger-skolen deler påstanden om at Arbeiderpartiet, ved å kritisere utviklingen under Høyre, «snakker ned» Stavanger-skolen. Til valget i høst er Arbeiderpartiet det eneste store partiet som er en garanti for fellesskolen, og mot flere eliteskoler for de privilegerte.