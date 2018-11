La oss takke alle som står opp om morgenen for å skape verdier for samfunnet, både på land og offshore. Oljeeventyret har tjent oss godt. Det har gitt grunnlag for å levere gode velferdstjenester i dag og bygget opp Oljefondet, slik at verdiene også kan komme fremtidens generasjoner til gode. Det er viktig at vi fremover fortsetter suksessoppskriften, og da er det særlig tre ting som blir viktig.

Lavere karbonavtrykk

Vi må for det første holde oppe en ansvarlig aktivitet i oljå. Verden etterspør energien, og vi kan levere forutsigbart og med langt lavere karbonavtrykk enn de fleste. Norsk naturgass er god butikk for Norge, samtidig som den utkonkurrerer skitten kullkraft og kutter klimautslipp i Europa.

For det andre må vi forvalte verdiene i fondet med klokskap. Da må vi tenke langsiktig og ansvarlig og finne sammen på tvers av partilinjene. Vi må unngå å hoppe på symbolforslag med gode intensjoner, men uante konsekvenser, og ikke blande oss for mye inn. Vi må gå varsomt frem når vi stadig skal utvikle fondet til det bedre. Nå åpner regjeringen og Stortinget for å vurdere hvordan vi potensielt kan investere i unotert infrastruktur for fornybar energi. Det er ansvarlig og moderat.

For det tredje må politikerne holde fingrene av fatet, begrense hvor mye penger vi tar ut og hva vi bruker pengene på. Det er derfor veldig bra at regjeringen har senket handlingsregelen til 3 prosent, samt bremser og reduserer nivået på oljepengebruken. Samtidig retter vi mer av pengene inn mot det handlingsregelen var ment for: Å styrke vekstevnen og konkurransekraften i norsk økonomi.

Viser ansvarlighet

Investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning, samt vekstfremmende skatteletter. Det viser ansvarlighet. Vi må huske hvor verdiene kommer fra og holde oppe aktiviteten i oljå, for å sikre mer penger inn, forvalte verdiene med klokskap og begrense hvor mye vi henter ut. Slik bidrar vi til god velferd også for fremtidens generasjoner!