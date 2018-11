Vær så snill, ikke kjøp på Black Friday!

Det er en veldig dyr pris å betale. En pris vi og jorda ikke har råd til å betale lenger. For det er sånn at de fleste varer har en høy prislapp, spørsmålet er bare hvem som betaler for det. Når vi som forbrukere, betaler mindre må fabrikkarbeidere, bønder og gruvearbeidere på andre siden av kloden jobbe mer, for mindre lønn. Hvordan kan det rettferdiggjøres?

Stort klimaavtrykk

Høyt forbruk krever høy produksjon. Det sett i sammenheng med at de fleste varer produseres på andre siden av kloden, gir oss som masseforbrukere et stort klimaavtrykk. Vi som forbrukere ønsker ofte at varene våre skal være så billige som mulig. Derfor er flertallet av varene vi kjøper i butikkene i Norge i stor del produsert i lavkostland. Dette er land hvor lønninger er lave, fagforeninger er ikke-eksisterende og miljøreguleringer innskrenket til fordel for billig produksjon. I tillegg er varene våre resultater av lange globale verdikjeder. Verdikjeder hvor råvarene kommer fra et land, foredling av råvarene skjer i et annet, sammensetting/produksjon i et tredje, lagring i et fjerde og salg i et femte. Dette fører til store utslipp – altså et stort bidrag til global oppvarming.

Ødelegger økosystemene

Vi lever også i et bruk-og-kast samfunn hvor alle produkter har kort levetid. Etter det er «ferdigbrukt», kastes det. Det er ikke lønnsomt nok å reparere, derfor kastes det og vi ender opp med store søppelanlegg og søppeldynger hvor blandingsavfall ødelegger økosystemene rundt.

Det siste året har vi hørt mye snakk om plast og plukking av plast. Det er viktig å huske på at plasten i havet er et symptom på overforbruk og en voldsom økning i produksjon over lang tid.

Min agenda er ikke å skape dårlig samvittighet for å handle varer til redusert pris, men å oppfordre alle til å tenke seg om en ekstra gang før man går på «shopping» uten mål og mening bare fordi noe er billig.

Alle må bidra

Hvis vi vil ha et bærekraftig og rettferdig verdenssamfunn for oss og barna våre, må alle bidra. Vi trenger et samfunn med et økonomisk system som ikke bygger på evig vekst og bruk-og-kast. Vi må opptre som ansvarlige forbrukere, som ikke lar oss styre av pris og forbrukerhysteri. Så, min oppfordring er; vær så snill, ikke kjøp på Black Friday.