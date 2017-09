En overordnet samtale om kunst og kultur er av økonomiske og strategiske grunner stort sett fraværende i Stavanger. Tausheten revner bare i ny og ne, når moral utfordres eller ressursallokering synes mulig.

I 2015 var det Hepworth-salget, i fjor var det Nuart og gatekunsten det gjaldt. Etter at det i 15 år knapt hadde kommet noe fra samtidskunstnerne om Nuart og gatekunstens posisjon i byen, rista kunstkritiker Sigrun Hodne godt på ketchupflaska under fjorårets festival, og vips så velta det ut edder og galle fra store deler av kunstinstitusjonen til nummeret før det begynte å flyte blod rundt gatekunsten. I år er det helt tyst igjen, og ingen motstand.

Har gatekunsten blitt kunst i stedet for gateliv?

To helt ulike formål

For å vri på C.P. Snows distinksjon mellom natur- og humanvitenskap: Det fins to kunstkulturer! Kunst i den hvite kuben og kunst i det offentlige rommet er to forskjellige kunstformer med helt forskjellige mål, og med et forskjellig publikum som trenger forskjellige kritikere – og som bør ha forskjellige finansieringsformer, og som trenger forskjellig støtte.

Gatekunst à la Nuarts muralisme, med stadig større veggmalerier på sentrale byvegger, er mest bildekunst. Men den opprinnelige gatekunsten var helt klart en aksjons- og relasjonskunst i et mye mindre format på gatenivå med kritiske og demokratiske formål. Her kan man spørre, slik mange genuine gatekunstnere verden over i dag spør seg selv: Har gatekunsten møtt veggen? Har gatekunsten blitt kunst i stedet for gateliv, når gatekunsten i dag blir til i et ganske så instrumentelt samarbeid med politikere og næringsliv?

Byens mest kjente verk i det offentlige rommet, «Broken Column», er mest konseptkunst, en brutt søyle gjennom Stavangers topografi fra havet til Rogaland kunstmuseum bestående av 23 «jernmenn» spredd tilsynelatende vilkårlig utover byen. Verket utfordrer oss i tillegg som bilde, tilbyr annerledeshet, kan forstås som innvandrere eller merkelige, kjønnsløse vesen. «Broken Column» kan også tenkes som en form for avansert tagging av Stavanger, ikke med spraybokser fra taggerhånd, men med jernkropper fra Antony Gormleys hånd. Kommisjonert og villet av byens politikere, slik Nuart er det, men med samtidskunststempel.

Med tanke på kunst i det offentlige rom, blir slike verk som «Kånå» da mindre viktige enn Frp synes.

... pluss merkevarebygging

Article-biennalen (som drives av i/o/lab – senter for fremtidskunst) har, som Nuart, levert årlige tilskudd av kunstneriske strategier til det offentlige rommet i Stavanger de siste 15 åra, i form av lydkunst og annen mediekunst, gjerne om og med teknologi og vitenskap. Men denne tenksomme og framtidsretta kunsten er mye mindre visuell og dermed mye mindre interessant for politikerne, som naturlig tenderer mot å støtte kunstuttrykk som kan brukes instrumentelt til å merkevarebygge byen mot turister og arbeidstagere. Eller som kan inngå i gentrifisering av bydeler henimot en ønsket byutvikling, slik som med Tou Scene, hvor Nuart har hovedsete, – et vellykket eksempel på gentrifisering av Stavanger Øst henimot overordna planer for Urban Sjøfront. Tommel opp! Instrumentelt med integritet og fri, kunstnerisk kvalitet.

Større mangfold

Jonas Haarr Friestad

Vi bør forstå at det offentlige rommet i Stavanger trenger mye mer enn bildekunst, det trenger et mangfold av kunstneriske og gatefolkelige strategier, slik det trenger et mangfold av levende liv heller enn forfina steder som ingen bruker. Det offentlige rom burde ideelt sett representere fellesskapets viktigste eksistensielle og politiske utfordringer to come.

Hvor ble det av Ole Martin Lund Bøs reklameskilt «Tilgivelse» på taket av Ankerbygget vendt ut mot Torget og børs og katedral? Det offentlige rommet må være utformet slik at vi gjennom det naturlig kan ta del i en dialog med og om oss selv og framtida vår. Med tanke på kunst i det offentlige rom, blir slike verk som «Kånå» da mindre viktige enn Frp synes, og gatekunsten blir bare en fasett i det øyet kunsten og kulturen må skape ut av det offentlige rommet for byens medborgere.

Geir Sveen

Bevegelse eller selvmord?

Jeg oppfatter at gatekunsten selv er i bevegelse, tilbake mot mer gateorienterte format og samarbeidsformer, og mindre av den gigantomane muralismen. Det er i så fall bra for det offentlige rommet og for bylivet. Det å finne nye og egnede format bør stå høyt på gatekunstnerens agenda, og på Nuarts. Stavanger preges ikke av for mye gatekunst, men av for mye muralisme som tilfredsstiller politikerne mer enn by- og gatelivet. Når den samme gatekunststrategien snart finnes i alle byer verden over, med mye av det samme uttrykket i det samme grandiose formatet, da har gatekunsten eventuelt tatt selvmord.

Samtidskunsten og -kunstnerne bør på sin side fortsette å øve seg på konsistent motstand, men også se at de i forhold til kunsten i det offentlige rommet har mye å lære av gatekunstnerne om hva byrom og gateliv er og hvordan en kan aktivere innbyggerne og skape folkelig engasjement.

Dagens politikere virker mer maktkåte og mindre faglig orienterte enn noen gang.

Hvem bør styre?

Kunst i det offentlige rommet har alltid vist seg velegnet til engasjement og refleksjon over identitet og verdier, over hva som er det gode, det rette og det skjønne. Det blir spennende å se om den nye kultursjefen i Stavanger, Arnfinn Bjerkestrand, kan bringe noe nytt til torgs, i form av tiltak eller prosjekt som kan gjøre den offentlige kunsten til et viktig og allment anliggende som berører oss og tida. Ja, hva slags offentlig kunstprosjekt kan gi byen identitet og verdier til å ta fatt på framtida?

Og hvem bør ha hånda på rattet om kunsten i det offentlige rommet? Dagens politikere virker mer maktkåte og mindre faglig orienterte enn noen gang. Hvor mye skal kunstfaglige versus byfaglige råd vektes? Og hva med folket selv, har de en stemme?