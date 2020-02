– Dette er ikke politikk, dette er livene våre!

DEBATT: Vilde Adolfsen i Landsforeningen for barnevernsbarn presser megafonen til munnen. Hun står foran Stortinget. Hun snur seg mot Stortingsbygget og roper: – Hei Erna, dette er ikke politikk, dette er livene våre!

«Du vet vi står der for de sårbare barna, Erna. Vi står ikke der for oss selv eller mer lønn. Vi står der fordi vi vil det samme som deg. Vi vil ha flere suksesshistorier», skriver Ine Haver og Marit Klemp Stephansen om ettårsmarkeringen utenfor Stortinget 30. januar. Her Ine Haver, Eilen Lura Sjursen og Linnea Arntzen Sviland. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ine Haver Initiativtaker til kampanjen #HeiErna, fagkonsulent og kontaktperson i barneverntjenesten i Stavanger

Marit Klemp Stephansen For kampanjen #HeiErna, fagkonsulent i barneverntjenesten i Sandnes

Det er torsdag 30. januar 2020, og grasrotopprøret #heierna feirer sin ettårsdag med en markering utenfor Stortinget. #heierna-aksjonen ble startet for å rette søkelyset på behovet for mer ressurser i barnevernet. Flere folk. Ikke flere utredninger. Dette fordi vi som jobber i barnevernet, vi som daglig treffer de mest sårbare barna i samfunnet, i altfor lang tid har sett at vi i flere tilfeller rett og slett ikke har

nok tid til å gi dem og deres pårørende den hjelpen de trenger.

Vi er altfor få

Da statsministeren nyttårsaften 2018 i sin tv-tale fortalte at hun ville ha flere suksesshistorier fra barnevernet, var vi mange barnevernsansatte som mente vi visste hvordan myndighetene kunne bidra til det. Det største problemet er at vi er altfor få – og dette ønsket vi å si ifra om. Slik startet grasrotaksjonen som fikk statsministerens navn. Barnevernsansatte fra hele Norge engasjerte seg.

Vi hadde invitert mange til ettårsmarkeringen vår på Løvebakken. Vilde fra Landsforeningen for barnevernsbarn var én av bidragsyterne, da hun henvendte seg direkte til statsministeren på vegne av barnevernsbarna.

Fellesorganisasjonen ga oppmuntrende ord og støtte til de ansatte i tjenesten, og en rekke politikere langs hele den politiske aksen fra Rødt til Høyre holdt flotte appeller.

Erna og Kjell Ingolf manglet

Men fra regjeringen stilte ikke de to som var invitert. Ikke Erna, hun som ville ha flere suksesshistorier. Ikke familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som har statsrådsansvaret for vårt fagfelt. De hadde ikke anledning.

Men begge hadde tid til å stå i vinduet og kikke ned på Vilde og alle de ansatte i barnevernet som har møtt fram fra de store vinduene sine. Alle de som har tatt seg tid, som har tatt ulønnet fri fra jobben, og som sammen stod og frøs i en time foran Stortinget.

Det finnes nok av forskning som underbygger hvordan vi som jobber i barnevernet opplever situasjon. I en mye omtalt rapport fremgår det nær en tredjedel av barnevernsansatte slutter i jobben i løpet av et år. De er tynget av et stort arbeidspress. Mange av dem har ansvaret for over 30 barn – 30 av de mest sårbare barna i samfunnet. Den høye turnoveren sier mye om arbeidsmiljøet for de ansatte.

Som den kjente psykologen Per Isdal har sagt om tilstanden for ansatte i barnevernet: – Hadde dette vært i oljebransjen, hadde den vært stengt for lenge siden.

Men en ansatt i barnevernet kan saktens slutte hvis det blir for drøyt. Det kan ikke barna. De har ikke har sin egen stemme. De er helt avhengig av et samfunn som beskytter dem, og har tid og kunnskap til å følge dem opp. Tid til å bli kjent med dem som skal hjelpe. Tid til å skape tillit.

Vi skjønner godt at Erna ikke kan gå i alle markeringene hun blir invitert til. Men når hun selv trekker frem flere suksesshistorier i barnevernet i en tale til hele det norske folk, og «bursdagsbarnet» står på plenen et steinkast unna, hvorfor kunne hun ikke bruke fem minutter på å komme ut og si gratulerer med dagen?

Handler om de mest sårbare

Du vet vi står der for de sårbare barna, Erna. Vi står ikke der for oss selv eller mer lønn. Vi står der fordi vi vil det samme som deg. Vi vil ha flere suksesshistorier.

Som det ble sagt foran vinduet der du sto og så på oss sist torsdag. Dette handler ikke om politikk for dem som er berørt av det. Det handler om livene til samfunnets mest sårbare.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 10:00

