Vår jobb i kontrollutvalget er å avdekke feil og mangler

DEBATT: Rogaland fylkeskommune er en av de største virksomhetene i fylket vårt. Vi har over 4300 ansatte og har et budsjett på over åtte milliarder kroner. Ting kan gå galt i fylkeskommunen. Folk kan gjøre feil. Systemer kan svikte. Penger kan bli sløst vekk.

– Denne våren skal kontrollutvalget få innspill til områder og saker som vi skal jobbe nærmere med de neste årene. Hvor er det svakheter? Hvor ser vi at det er gråsoner? Hvor kan vi løfte kvaliteten?» spør Erlend Jordal. Foto: Anders Minge

Erlend Jordal Leder av kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune, (H)

Kontrollutvalget har ikke en egen formålsparagraf, men det er vår jobb å sikre at fylkeskommunen har en av Norges mest åpne forvaltninger som skaper tillit hos innbyggerne og trygghet for brukerne. Vi skal stille de vanskelige spørsmålene. Vi vil refse både politikere og administrasjon – dersom det er behov for det.

Må ikke være naive

Det mest alvorlige vi kan oppleve, er når en avdekker korrupsjon. Vi har ingen holdepunkter som tilsier at det skjer i Fylkeskommunen i dag. Men vi skal ikke være naive. Vi skal være årvåkne – og vi skal jobbe aktivt med å undersøke store og små saker som vi får tips om, og som vi får tilbakemelding fra ansatte eller revisjonen på.

Vår kontrolljobb går først og fremst ut på å sjekke at regnskap er sjekket skikkelig. At det er gjort de stikkprøvene en skal. At det blir sjekket om systemene som skal fange opp uregelmessigheter, fungerer, og at ting som er feil, blir rettet opp. Vi har som utvalg innsynsrett i alle dokumenter i fylkeskommunen og de selskaper som fylket eier. Dersom det er alvorlige saker som avdekkes, kan vi også kalle inn til høringer. Der vi spørre ut sentrale aktører for å få alle kort på bordet.

Kvalitetssikring er også vår oppgave. Skattepengene fylkeskommunen får inn skal brukes så godt som mulig. Derfor gjennomfører vi revisjoner av avdelinger, organisasjoner og prosjekter som fylkeskommunen er involvert i. Der undersøker vi om vi får ut den kvaliteten vi vil ha. Blir det så mange meter vei som det burde fra samferdselsmidlene, blir det arbeidsplasser ut av næringsutviklingspengene, og gjør digitaliseringen at kostnadene går ned i administrasjonen? Dette er noen eksempler på områder som kan undersøkes videre.

Ta kontakt med oss

Denne våren skal vi få innspill til områder og saker som vi skal jobbe nærmere med de neste årene. Hvor er det svakheter? Hvor ser vi at det er gråsoner? Hvor kan vi løfte kvaliteten? Dette er et viktig arbeid – og vi gjør det på vegne av alle innbyggerne i Rogaland.

Dersom du har noen innspill, så ta kontakt med oss – du finner kontaktinformasjonen på Fylkeskommunens nettsider.

