DEBATT: «Det handler ikke om deg og meg, men oss», skriver KrFs Anne Kristin Bruns og Sissel Knutsen Hegdal (H) i Aftenbladet 28. mars – og ønsker et tettere samarbeid med andre politiske partier.

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Arbeiderparti

Øyvind Jacobsen Kommunestyrerepresentant i Stavanger (Ap)

Det tiltredes selvsagt– samarbeid har neppe vært viktigere enn i dagens krisesituasjon: Vi står midt oppi det som er den største utfordringen noen ordfører eller politisk flertall i Stavanger har måttet møte på sin vakt.

Mens demokratiet ikke tar karantene, må ansvarlige politikere skille mellom gode diskusjoner som gjør vedtak bedre – og sensasjonalistiske utspill drevet primært av ønsket om å komme på i mediene. Ikke alle har bestått denne testen så langt.

Arbeiderpartiet støtter helhjertet opp om Bruns og Hegdals ønske om i fellesskap å finne frem til gode løsninger. Men de to politikerne bruker to underlige eksempler på dette – neddimensjonering av barnehageplasser og ny ressursfordelingsmodell for skolene.

To store splidsakene

I forrige periode var nettopp dette to av de store splidsakene i kommunalstyret for oppvekst hvor vi satt sammen med Hegdal og Bruns. Arbeiderpartiet var bekymret over konsekvensene av å legge ned så mange barnehageplasser for fort. Da beregninger tydet på endringene i skolens fordelingsnøkkel ville slå negativt ut for skoler i områder med levekårsutfordringer, var vi også svært tydelige kritiske til det.

Dagens politiske flertall arbeider for et mer sjenerøst barnehagetilbud slik at far og mor kan komme seg på jobb, selv om barnet ikke har «rett» på plass på grunn av fødselsdato. Videre vil mange huske skoleopprøret mot slutten av forrige periode. Ressursfordelingsmodellen synes nå også å slå uheldig ut for skoler med blandet målform i våre nye kommunedeler, og vi har vedtatt en snarlig evaluering av modellen.

Ingen fellesskapsløsning

Ja, vi skal etterstrebe brede flertall og omforente løsninger. Men i begge tilfellene nevnt av KrF og Høyre, stemte altså Arbeiderpartiet i mindretall imot. Det ble ingen fellesskapsløsning.

Vi er mer enn noensinne overbevist om at vår motstand i begge sakene var på sin plass.

