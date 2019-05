Aftenbladets oppslag 16. april skriver om forslaget fra Leif Moi Nilsen i Frp om å prøve ut en byvekterordning for å begrense volden blant unge. Å ansette byvektere for å redusere volden, kan være en god ordning, men problemet krever nok en større innsats enn dette.

I helgene når fluidumet inntas og gir forstyrrelser i hode og tanke, kan bagateller utløse voldsbruk, noe som ikke bare gjelder unge mennesker. Unge mennesker er oftest utøverne og selv offer for voldshandlingene. Denne problematikken er noe som har vært på tapetet i alle år.

Det nærmeste nye er bruk av mobilene som redskap for videre å spre ut volden. Det er for øvrig bekymringsfullt at det blir stadig yngre barn involvert både som utøver og offer.

At volden er økende til tider, er riktig, men stort sett er det påvirkning av alkohol som oftest er den underliggende faktoren som spiller inn på volden.

Et oppslag fra Aftenbladet fra mandag 15. april 2002 ligger på bordet foran meg. Overskriften er «Mest tenåringer i arresten» og inneholder en bekymring fra Politiet, barnevernsvakten i Stavanger om narkotikabruk blant ungdom som faktisk er høyere enn andre større byer, og antall unge som henvender seg til barnevernsvakten i Stavanger. Mye handlet om at stadig flere tenåringer ruste seg på alkohol og narkotika og mange viklet seg inn i kriminalitet. I den anledning holdt Politiet to møter for menighetsledere i Stavanger, som da hadde sagt seg villig til å stille med mannskaper for å være til stede i sentrum på kveldstid i helgene. At voksne, edru mennesker er i sentrum i byene nattestid, er en viktig forebyggingsfaktor.

Rollemodeller

Foreldre og voksne er de viktigste rollemodellene for barn og unge også i dag. Intet er nytt under solen, og forslagene til løsning på voldsproblemene blant våre håpefulle er mange, har vært mange og vil bli mange. Politi, barnevern, uteseksjon, natteravner, politikere, lærere, vektere og ungdomsklubber og mange andre gjør en meget god innsats mot denne problematikken, men kan ikke ta hele problemet alene.

Det er oftest på hjemmebanen problemene løses. Kjøkkenbordet har vært en meget god, forebyggende arena, og den er det i dag også.

Gikk volden ned i sentrum?

I 2002 reiste mange voksne seg oss opp fra stolene i helgene og gjorde en innsats i forhold til den voksende generasjonen ved å være til stede i sentrum. To nye natteravnordninger ble etablert. Hva ble erfaringen? Kan vi i dag lære noe av dette engasjementet? Gikk volden ned i sentrum?

Uansett, «noen» vil aldri dukke opp og gi oss løsningen og fasiten.