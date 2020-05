Nakba – fordrevet i 72 år

DEBATT: I dag – 15. mai – er det 72 år siden de fleste palestinerne – omkring 750.000 – ble fordrevet fra sine hjem, etter en nøye planlagt aksjon (plan Dalet) fra militært overlegne sionistiske styrker.

«I dag konfiskerer Israel allerede i praksis rundt 46 prosent av Vestbredden, gjennom muren, bosettingene, militære soner, strategiske veier», skriver Ingebreth Forus. Foto: Scanpix

Ingebreth Forus Palestinakomiteen i Stavanger

Flyktningenes eiendommer ble rasert, eller overtatt av israelere, uten noen form for erstatning, og enda i dag lever flyktningene og deres etterkommere under kummerlige kår i flyktningleire i Gaza, på Vestbredden, og, for det meste, i naboland. Israel nekter dem deres lovmessige rett til å vende hjem – palestinerne talte ikke: «Et land uten folk til et folk uten land».

Systematisk og planlagt fordriving

Staten Israel er altså tuftet på etnisk rensing – på systematisk og planlagt fordriving av ei etnisk gruppe, med sikte på å overta deres landområder til egne formål. Likevel hadde Israel stor sympati og støtte fra vestlige land, ikke minst Norge. Holocaust hadde skapt stor sympati for jødenes sak, og dette utnyttet sionistene – den politiske bevegelsen som arbeidet for kolonisering av Palestina, og opprettelsen av en jødisk stat der. Og kolonitidas forestilling om at stormaktene hadde en rett til å skalte og valte med «sine» områder satt dypt i, også etter at en mer moderne internasjonal lovgiving, gjennom spesielt Geneveprotokollene og Menneskerettserklæringen, var etablert etter 2. verdenskrig.

Denne sympatien har Israel nå i stor grad tapt. Få bekjenner seg lenger (åpent) til «den sterkestes rett» som internasjonalt styringsprinsipp, og Israel har stadig åpnere demonstrert at staten bygger nettopp på en slik ideologi, og gjennom fortsatt etnisk rensing har som mål å tilegne seg mest mulig av «Stor-Israel», på tvers av all internasjonal lov.

I dag konfiskerer Israel allerede i praksis rundt 46 prosent av Vestbredden, gjennom muren, bosettingene, militære soner, strategiske veier. Gaza er en blokkert, ubeboelig konsentrasjonsleir.

Øst-Jerusalem er annektert, resten av Vestbredden er delt inn i rundt 22 isolerte ghettoer. Den uttalte planen er å annektere – innlemme i staten Israel – store områder, bl.a. den fruktbare Jordan-dalen, allerede i sommer. Dette vil være det endelige dødsstøtet mot ethvert «veikart for fred» basert på en to-stats-løsning.

Få på plass boikott

Det er totalt uakseptabelt at verdenssamfunnet lar Israel komme unna med det. Vage, verbale protester er ikke tilstrekkelig for å møte en stat som til de grader undergraver internasjonal lov og inngåtte avtaler (jfr. Oslo-avtalene), og med åpne øyne legger opp til å bli en apartheid-stat. Vi må forlange at den norske regjering går i spissen for å få på plass boikott, tilbaketrekning av investeringer, og internasjonale sanksjoner mot Israel, og slutter seg til det flertall av verdens stater som har formelt anerkjent Palestina.