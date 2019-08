Svartmales Kirken av Åpen folkekirke?

Det er tid for kirkevalg. Åpen folkekirke går tungt ut, i mediene, i sosiale medier, og ute på gaten. Når jeg leser deres plattform og valgprogrammet, så er jeg enig i det aller meste som står der (selv om jeg savner en del ting som kunne stått i tillegg). Men når jeg leser en del av det representanter for Åpen folkekirke skriver i mediene og på sosiale medier, opplever jeg meg fremmedgjort. En ting er at jeg savner at det formidles en tydelig og konkret retning for hvordan en åpen og inkluderende folkekirke ser ut. Men mer alvorlig er det at jeg ikke kjenner igjen de karakteristikkene og de konfliktlinjene som trekkes opp. For eksempel: Er det virkelig grunn til å frykte at de «konservative» vil kuppe valget og arbeide for å reversere kirkemøtevedtaket om to likestilte syn i ekteskapsspørsmålet?

I mitt arbeid som prest i Den norske kirke opplever jeg stolthet og glede over den kirken jeg tilhører.

Devaluerer Kirkens omdømme

Slik jeg kjenner prestekolleger, andre kirkelig ansatte, og menighetsfolk som står for det tradisjonelle ekteskapssynet, ønsker de bare å fortsette å tjene Den norske kirken (Kirken) med frimodighet, og i tett og godt samarbeid med oss som vier likekjønnede. Jeg kan ikke unngå å spørre meg om Åpen folkekirke, i sin iver etter sanke stemmer, tegner et «fiendebilde», eller svartmaler deler av kirkelandskapet, på en måte som ikke stemmer med virkeligheten, men som devaluerer Kirkens omdømme i befolkningen. Og det er det siste Kirken vår trenger nå.

I forbindelse med politiske valgkamper har vi dessverre blitt vant med at det for en del politikere handler mye om å snakke ned sine politiske motstandere og legge frem dystre spådommer om hva som vil skje hvis disse får makten. Nå ser det ut til at dette fenomenet også har blitt en del av kirkevalget, med de negative konsekvenser som det får for Kirkens omdømme. Åpen folkekirke bærer en stor del av ansvaret for dette.

Stolthet og glede

I mitt arbeid som prest i Den norske kirke opplever jeg stolthet og glede over den kirken jeg tilhører. Over måten Kirken over hele landet utfører sin misjon (altså oppdrag) på gjennom nærvær, handling og ord, på så mange forskjellige måter, til velsignelse, glede og hjelp for så mange mennesker i svært ulike livssituasjoner. I tillegg til dette ser vi at Kirken moderniserer seg og viser endrings- og tilpasningsvilje, for eksempel i spørsmålet om kvinnelige prester, gjengifte, og nå nylig gjennom at det er blitt åpnet for at to av samme kjønn kan gifte seg. Å være en del av en slik kirke, det er et stort privilegium.

Stå sammen, vise enhet

Mange prester sier fortsatt nei til å vie likekjønnede. Men jeg, som snudde i dette spørsmålet for to år siden og nå vier likekjønnede, har bare møtt respekt og omsorg fra mine prestekolleger som står for det tradisjonelle ekteskapssynet. Det har gitt meg frimodig optimisme på Kirkens vegne, og tro på at vi som kirke fortsatt skal stå sammen, vise enhet og være en troverdig og relevant formidler av evangeliet i dagens samfunn. Jeg håper Åpen folkekirke vil spille på lag med oss andre for å nå dette målet.