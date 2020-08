Ikke ødelegg rasteplassen på Haarr!

NASJONALE TURISTVEGER: Det er med forskrekkelse jeg ser at man igjen prøver å ødelegge den unike rasteplassen som ligger langs fylkesvei 44 helt ute ved havet i Hå kommune. Dette er forsøkt tidligere, og jeg håper inderlig at man ikke lykkes denne gangen heller.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er altså denne flotte utsikten og denne naturopplevelsen Nasjonale Turistveger vil øve vold mot og ødelegge ved å plassere noen enorme kampesteiner på stenger eller påler, noe som bryter helt med naturen her, skriver Ola Undheim. Foto: Knut S. Vindfallet

Debattinnlegg

Ola Undheim Hellvik

Nesten hver gang jeg passerer rasteplassen er det flere som har stoppet for å nyte naturen og utsikten her. Dette gjelder enten det er storm og ruskevær med opprørt hav og himmel, eller solen skinner og havet ligger blikkstille – for ikke å snakke om den spektakulære solnedgangen som kan oppleves her. Og utsikten gir på mange måter et konsentrert bilde av Jæren. Her møter Jæren den høye himmelen og en enorm horisont av hav – en fantastisk utsikt som så mange oppdager og vet å sette pris på!

Kunst som ødelegger

Og det er altså denne flotte utsikten og denne naturopplevelsen Nasjonale Turistveger vil øve vold mot og ødelegge ved å plassere noen enorme kampesteiner på stenger eller påler, noe som bryter helt med naturen her. Alle de som stopper her – og det er som sagt veldig mange – de stopper for å nyte den spektakulære naturen og utsikten. De stopper for å beskue naturens eget «kunstverk» og ikke et malplassert kunstverk som bryter helt med naturen i området.

Ja, jeg er klar over at kunst skal utfordre og provosere, men kunst har ikke som utgangspunkt å ødelegge naturen eller andre sanseopplevelser. I dette tilfellet vil en slik installasjon som er planlagt, helt klart være ødeleggende og malplassert med tanke på denne unike plassen. Det er nesten utrolig at de som har planlagt og tegnet dette, har så liten innsikt i den jærske naturen at de plasserer kampesteiner på påler like i havkanten.

Snu i tide!

Jeg setter virkelig min lit til at politikerne i Hå kan sette en stopper for at man på denne måten får ødelegge naturen her. Dette siden Nasjonale Turistveger ikke selv ser hvor malplassert og ødeleggende en slik installasjon vil være. Nasjonale Turistveger sitt mål er å utvikle, ta vare på og formidle våre unike veger, og med det som bakteppe er det helt uforståelig at de på denne måten vil ødelegge utsikten og øve vold på naturen på Haarr.

Nei, her må Nasjonale Turistveger snu i tide, og jeg håper flere vil gi uttrykk for sin mening om det som planlegges utført med rasteplassen. La rasteplassen på Haarr forbli den naturperlen den er!