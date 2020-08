Jobben min burde ikke eksistere

MATSVINN: Jeg går fra dør til dør i Stavanger. Det regner. Regnjakken min klarer ikke å holde litervis med vestlandske byger ute. Klærne mine er våte. Lunsjen min er våt. Det slutter ikke å regne, og vil trolig ikke gjøre det før om et par dager. Det har gått en time av arbeidsdagen min. Jeg har fem igjen.

Innsenderen skriver at han skammer seg når han går fra dør til dør og snakker om matsvinn og ber om penger til en organisasjon som arbeider mot dette. Men det burde ikke vært sånn, mener han. Foto: TVNorge

Torvald Sudmann Therkildsen Bergen

Og det slutter ikke å regne. Det er ingen hjemme bak de fleste dørene jeg ringer på. Det er ferie.

Folk drar enten landet rundt og besøker nasjonalromantisk natur, eller til Spania og ødelegger den kollektive innsatsen til samtlige av verdens helsepersonale. Men noen er hjemme. De fleste takker høflig nei, eller lytter litt på det jeg har å si, før de sier at de ikke er interessert.

Enormt matsvinn

Og det går fint. Det er forståelig. Folk er som regel snille. Som regel. Forrige uke ringte jeg på en tilfeldig dør. Jeg begynte å fortelle litt om hva vi jobber med, særlig om matkasting i Norge. Visste du at 1/3 av all mat som lages for mennesker blir kastet? Og at 800.000 mennesker i Norge alene kunne blitt mettet i 2016 med den maten?

Men plutselig avbrøt huseieren meg, og sa: «Men hvis ikke disse store bedriftene gjorde så mye feil, så hadde ikke du hatt en jobb.» Der og da kommenterte jeg ikke noe særlig på det. Jeg takket for praten, og gikk videre i regnet. Men jeg sluttet ikke å tenke på det. Sommerjobben min er å være en pengeinnsamler for Framtiden i Våre Hender. Jeg går fra dør til dør i Stavanger. Jeg snakker om matsvinn i Norge og en ny matkastelov. Det er en helt grei jobb. Det positive er at jeg får snakket med mange mennesker hele dagen. Det negative er at min jobb eksisterer.

Billigst å kaste

Jeg er helt enig med siddisen. Jobben min burde ikke eksistert. Det burde ikke være nødvendig for meg å gå fra dør til dør i verdens rikeste land og informere om hvor mye mat som kastes fordi det er billigere å kaste maten enn å gi den vekk. Men det er det. Misforstå meg rett. Jeg klandrer ikke enkeltpersoner. Jeg forstår hvis folk ikke vil snakke med pengeinnsamlere.

Jeg forstår at du ikke vil bli stanset av utallige fremmede fra mange organisasjoner. Amnesty. UNICEF. Røde Kors. Redd Barna. Det er så mange av oss. Hvem skal du gi til? Hva er viktigst? Jeg klandrer ikke mennesker. Jeg klandrer systemet. Verden, slik den er i dag, er ikke rettferdig.

Selv om økonomien har kollapset over hele verden, tjente Jeff Bezos 130 milliarder kroner på en dag, mens vi har arbeidsledighet på det høyeste nivået siden Den store depresjonen. Mange jeg har snakket med har nettopp mistet jobben sin. Selv er jeg nyutdannet med mastergrad. Jeg har søkt over 50 jobber. Jeg har ikke fått napp noen steder.

Flau som en tigger

Om to uker er ferdig som fundraiser. Da vil jeg også bli arbeidsledig. Hva kommer jeg til å si når noen banker på min dør og spør om penger? Problemet er det globale systemet. Problemet er bruk-og-kast samfunnet. Problemet er at for mye mat kastes. Problemer er at folk gjør fæle ting og noe må endres. Og det burde ikke være nødvendig for meg å gå fra dør til dør og be folk om støtte til å skape forandringer vi trenger.

Pandemien har virkelig demonstrert hvor urettferdig verden er. Allikevel skammer jeg meg. Jeg skammer meg. Det føles ut som jeg tigger. Og det burde ikke være slik. Det skulle ikke vært behov for oss pengeinnsamlere. Men slik er verden. Og så lenge verden fortsetter å være urettferdig, vil jeg fortsette å gå fra dør til dør. Det er virkelig ikke meningen å plage folk. Vi prøver bare å gjøre verden til et bedre sted.