Etter at Paris-avtalen ble signert, er det ikke tegn som tyder på at Norge er på vei, kanskje tvert i mot. I siste konsesjonsrunde ble det utlyst flere petroleumsblokker enn noen gang tidligere, noe som tydeligvis er veien å gå for regjeringen.

Verden i dramatisk endring

Dette synes ikke panelet som ble presentert i Aftenbladet lørdag 10. august er noe problem. Grunnen til det må en spørre om, men jeg tror at gamle menn som er engasjert i en bransje som bidrar mest til den globale oppvarmingen, bruker tiden på å pirke ull ut av navlehullet for bedre å skue denne for dem viktige kroppsdelen fremfor å heve blikket opp og se på den virkelige verden, en verden i dramatisk endring.

Ingen handling

Når ledere og en minister ikke kan ta inn over seg at de bidrar til denne endringen, er det antakelig for sent. Hva er vitsen med at jeg som enkeltperson skal tenke klima når samfunnslederne ikke gjør det? De pakker det bare inn i sludder uten å handle. Regjeringspartiene er og blir fiender av klimaendringen vi er midt oppe i.