«Varsling» er en fagbok, ikke en håndbok

DEBATT: Jeg er, som hovedforfatter av boken «Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten», takknemlig for at Aftenbladet prioriterer å anmelde boken.

«Boken er, slik det fremgår av forlagets baksidetekst, en fagbok skrevet med henblikk på helse- og sosialutdanningene og ledere på ulike nivåer», skriver Målfrid J. Frahm Jensen. Foto: Fredrik Refvem

Målfrid J. Frahm Jensen Fagbokforfatter

Anmelderen, Sven Egil Omdal, antar at boken er «en generell håndbok», og anmelder den med det som utgangspunkt.

Vanlig med personlige beretninger

Boken er, slik det fremgår av forlagets baksidetekst, en fagbok skrevet med henblikk på helse- og sosialutdanningene og ledere på ulike nivåer. I 2020 er det svært vanlig med personlige beretninger i fagbøker på psykisk helsefeltet. En personlig beretning danner også bakteppet for denne boken. Uten personlige beretninger er det vanskelig å kaste lys inn i helsetjenestens mørke kroker.

Jeg erkjenner at det å balansere kronologi og tekstflyt har vært vanskelig, fordi de ulike hendelsene har bølget frem og tilbake i tid, noe som også er nevnt i innledningen. Kronologi er ikke nødvendigvis et overordnet mål for alle fremstillinger. I mitt hovedkapittel vektet jeg andre hensyn like høyt. Anmelderen etterspør også en redaktør. Selvfølgelig har boken hatt en fagredaktør – for øvrig en av de mest rutinerte innen psykisk helsefeltet.

Anmelderen etterlyser sykehusledelsens versjon. Hvis den var kjent, skulle jeg gjerne tatt den med. Deres beklagelse finnes i forliket, som er gjengitt i boken. Da journalistene ønsket svar fra sykehusledelsen var svaret oftest: Ingen kommentar. Det faktum at omvarslede kollegaer ikke likte ytringene i mediene, er også beskrevet.

Pasienten vant

Anmelderen karakteriserer meg – som varsler og fagbokforfatter – for en som vant, men likevel tapte. Fra mitt ståsted fortoner det seg annerledes: Hvis noen i det hele tatt vant, må det være pasientene som fikk sine pasientrettigheter ivaretatt.

