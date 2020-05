Krigen ble vunnet helt andre steder enn i Norge – så hvem vant egentlig vår rett til stolthet 8. mai?

KRONIKK: Her er norsk motstandskamp på fem minutter.

Det norske handelsskipet «Columbus» er torpedert og står i brann, og mannskapet i livbåter slepes mot det amerikanske skipet «Tuscaloosa». Til tross for innsatsen til «gutta på skauen», sabotører og norske etterretningsagenter, inkludert flere kvinner, krigen i Norge ble vunnet andre steder i verden, – og av nordmenn gjorde norske sjøfolk den største og viktigste krigsinnsatsen. Foto: Scanpix

Geir Stian Ulstein Forfatter

Krigen ble ikke vunnet av alle norske kvinner og menn i hus og hytte. Nazistene ble slått andre steder enn i Norge, men takket være en liten del av den norske befolkningen den gangen, har vi likevel noe å være stolte av.

Fra 2000 til 2007 arbeidet jeg med å gjøre min farfars opplevelser i konsentrasjonsleir om til en roman, et slags kaleidoskop over krigen. Resultatet ble romanen «Piggtrådroser» (Gyldendal, 2007).

Farfar og mange med ham hadde et stort problem da de returnerte til Norge: Han hadde sett for mye til å dele sine landsmenns frihetsrus, der «alle» hadde vunnet krigen, og den ene gjort mer enn den andre for at det skulle skje ... Farfar hadde vanskelig for å godta selvforherligelsen. Selv hadde han ikke gjort annet enn å overleve. Og det gjaldt egentlig nesten alle.

Krigshistorien som nasjonsbygging

De fleste hadde gjennom fem år forsøkt å la hverdagen fortsette. Likevel har vi i dag heldigvis noen forfedre å skyve foran oss når krigsinnsatsen skal gjenfortelles. Stilt overfor listen med navn som utmerket seg, blir imidlertid dette klart: Når våre mest kjente helter plasseres ved siden av dem vi knapt har hørt om, er det ikke alltid så opplagt hva som har gjort den ene kjent og den andre glemt.

Hvorfor kjenner vi så godt én historie, men ikke en annen? I et slikt lys blir det tydelig at norsk motstandskamp – eller historien om den – var vel så viktig for gjenoppbyggingen av landet i årene etter krigen, som for selve krigsforløpet. Det er som instrumenter i denne gjenoppbyggingen vi kjenner våre krigshelter.

Heltene

Hvem var da disse heltene, de aller fremste, som ikke lot hverdagen fortsette?

Solveig Bergslien fra Stavanger før hun ble tatt av Gestapo i 1943. Hun ofret livet. Foto: Privat

Medlemmene i XU hentet også informasjon fra nordmenn som infiltrerte tysk tjeneste, som Solveig Bergslien : Hun ble avslørt, torturert og drept/begikk selvmord og fulgt til graven av hele Stavanger by, på trass mot okkupasjonsmakten.

I krigens siste fase var Anne Marie Breien og Ingrid Furuseth viktige for at avviklingen av Festung Norwegen ikke ble et blodbad. Breiens skjebne viser hvordan kvinners rolle i krig, ofte som dobbeltagent, er vanskelig å leve med i ettertid, der det alltid blir et spørsmål om hvor lojaliteten egentlig lå. Til sin død ble Ingrid Furuseth omtalt som «fiendens elskerinne».

Krigsseilerne!

Tankskipet «Tabor» fra Wilhelmsens rederi ble torpedert 25 sjømil sør for Kapp Det Gode Håp i Sør-Afrika. Mannskapet kom seg i båtene før oljen tok fyr. 12 mann ble reddet etter ni døgn i livbåt. Bildet er tatt etter ankomsten til den lille øya som ble redningen. Den unge gutten i forgrunnen har forlist tre ganger i løpet av åtte måneder. Foto: NTB scanpix

Et norsk handelsfartøy i en konvoi blir utsatt for ubåtangrep. Frivakten er kommet seg ut av køyene, kledd i datidens moderne redningsdrakter, og opp på dekk. Noen forsøker å få seg en blund til de eventuelt får beskjed om å hoppe i sjøen. Foto: Ole Friele Backer/NTB scanpix

Det manglet ikke på mot blant de over nevnte og et knippe andre som jeg trakk frem i boken «Våre fremste motstandshelter» (Spartacus 2016) men de var få. Og ingen av dem hadde avgjørende betydning for utfallet av krigen. Det hadde derimot andre nordmenn. Viktigst av alle – hjemmefront eller utefront, uansett hvordan det vris og vendes – var de norske sjømennene.

Vi var folket som sendte ut tusen skip og tusenvis av sjømenn for å beseire nazismen. Når vi i ettertid skal fortelle om disse fem årene, har vi en tendens til å glemme det, kanskje fordi eksplosjoner alltid er en bedre historie gjenfortalt enn havets drepende monotoni i påvente av en torpedo.

Dessuten var tydelig historie nødvendig der indre splid skulle sys sammen i vårt lille land. Der Norge skulle bygges opp trengtes historier med stor H – sabotasjeaksjoner og direkte resultater, ikke hjulene i maskineriet som vant krigen.

Det trenger vi ikke mer. Isteden skjenkes en tanke til alle de som bidro aktivt for at vi i dag kan heise det norske flagget 8. mai – 75 år etter den første frigjøringsdagen.

